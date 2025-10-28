Toyotan Elfyn Evans, Sebastien Ogier ja Kalle Rovanperä taistelevat keskenään tämän vuoden rallin maailmanmestaruudesta.
Kun kaksi osakilpailua on ajamatta, Evansilla on 13 pisteen etumatka kakkossijaa jakaviin tallitovereihinsa. Näin ollen walesilaisella on selkeä etu puolellaan Ogieriin ja Rovanperään nähden.
Evansilla on ensimmäinen ottelupallo jo ensi viikon Japanin MM-rallissa, jonka hän on voittanut kahdesti aiemmin. Jos Evansilla on asvalttikisan päätteeksi yli 35 pisteen etumatka tiimikavereihinsa, mestaruus on hänen.
Käytännössä Evansin pitäisi voittaa Japanissa ja samaan aikaan Ogierin ja Rovanperän on epäonnistuttava pahemman kerran. Tämän vuoksi onkin todennäköistä, että mestari ratkotaan vasta kauden päätöskisassa Saudi-Arabiassa.
Toyotan kannalta tilanne on samaan aikaan herkullinen ja kutkuttavan jännittävä. Tallin ei nimittäin tarvitse jännittää valmistajien mestaruuden puolesta, sillä se matkasi japanilaismerkille jo edellisessä osakilpailussa Keski-Euroopassa.
– Japaniin on mukava mennä, sillä se on toinen kotirallimme. Ja siellä meillä on myös pienet juhlat kisan jälkeen, Toyotan apulaistallipäällikkö Juha Kankkunen paljasti.