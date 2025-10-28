– Japaniin on mukava mennä, sillä se on toinen kotirallimme. Ja siellä meillä on myös pienet juhlat kisan jälkeen, Toyotan apulaistallipäällikkö Juha Kankkunen paljasti.

Toyotan kannalta tilanne on samaan aikaan herkullinen ja kutkuttavan jännittävä. Tallin ei nimittäin tarvitse jännittää valmistajien mestaruuden puolesta, sillä se matkasi japanilaismerkille jo edellisessä osakilpailussa Keski-Euroopassa.

Käytännössä Evansin pitäisi voittaa Japanissa ja samaan aikaan Ogierin ja Rovanperän on epäonnistuttava pahemman kerran. Tämän vuoksi onkin todennäköistä, että mestari ratkotaan vasta kauden päätöskisassa Saudi-Arabiassa.

Evansilla on ensimmäinen ottelupallo jo ensi viikon Japanin MM-rallissa, jonka hän on voittanut kahdesti aiemmin. Jos Evansilla on asvalttikisan päätteeksi yli 35 pisteen etumatka tiimikavereihinsa, mestaruus on hänen.

– Kuljettajien välillä on hyvä henki. He selvittävät pätkillä, kuka on nopein jätkä ja kuka ei. He kaikki saavat ajaa vapaasti. Annamme heille saman mahdollisuuden ja mahdollisimman hyvän auton. Ja sitä on mielenkiintoista seurata, Kankkunen sanoi.