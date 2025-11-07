Seuraavalla erikoiskokeella ero tallitovereihin kasvoi jo yli viiteen minuuttiin. Neljännen pätkän jälkeen Rovanperä kertoi X-tilillään, että jousitusta saatiin korjattua, mutta erikoiskoe oli ajettava erittäin hitaasti.

Vaurio söi käytännössä Rovanperän voittomahdollisuudet, sillä suomalaisen kanssa MM-tittelistä kamppailevat Elfyn Evans ja Sebastien Ogier painelivat erikoiskokeella yli kaksi minuuttia kovemmat ajat.

– Oli yksi korkean nopeuden kapea kohta, johon tulin liian nopeasti, Rovanperä kommentoi.

Neljännen erikoiskokeen jälkeen Ogier piti johtopaikkaa ja Evans oli sekunnin perässä. Hieman alle kymmenen sekuntia kärkeä perässä ajava Sami Pajari oli erikoiskokeen jälkeen neljännellä sijalla Takamoto Katsutan takana.