Japanin MM-rallia ajava Kalle Rovanperä vaurioitti autonsa jousitusta kolmannessa erikoiskokeessa perjantain vastaisena yönä Suomen aikaa, kerrottiin rallikuskin X-tilillä.
– Oli yksi korkean nopeuden kapea kohta, johon tulin liian nopeasti, Rovanperä kommentoi.
Vaurio söi käytännössä Rovanperän voittomahdollisuudet, sillä suomalaisen kanssa MM-tittelistä kamppailevat Elfyn Evans ja Sebastien Ogier painelivat erikoiskokeella yli kaksi minuuttia kovemmat ajat.
9:03"MacGyver-paikkauksia" – Kalle Rovanperä pysähtyi siirtymälle
Seuraavalla erikoiskokeella ero tallitovereihin kasvoi jo yli viiteen minuuttiin. Neljännen pätkän jälkeen Rovanperä kertoi X-tilillään, että jousitusta saatiin korjattua, mutta erikoiskoe oli ajettava erittäin hitaasti.