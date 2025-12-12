Juuri nyt Avaa

Liiketoiminta ja kehitys

Kaikki suorat ajolähetykset MTV Maxilla ja MTV Katsomossa kaudella 2026.

MM-ralliin yli 30 vuoden tauon jälkeen palaava Lancia on valinnut Yohan Rosselin ja Nikolai Grjazinin kuljettajikseen kaudelle 2026.

Lue myös:

MM-rallikauden tähtihetket julki: Jari Ketomaa räjäytti pankin – "Autossa ei ole enää osiakaan jäljellä!"

Lancian mukaan sen Rally2-autoja on tilattu jo yli 40 kansainvälisissä ja kansallisissa rallisarjoissa kilpaileville kuljettajille.

MM-sarjassa lukuisia maailmanmestaruuksia 1970-, 80- ja 90-luvuilla voittaneella Lancialla ovat ajaneet suomalaisista muun muassa Henri Toivonen, Juha Kankkunen ja Markku Alen. Kankkunen juhli kuljettajien MM-titteliä tiimissä vuosina 1987 ja 1991.