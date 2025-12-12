MM-ralliin yli 30 vuoden tauon jälkeen palaava Lancia on valinnut Yohan Rosselin ja Nikolai Grjazinin kuljettajikseen kaudelle 2026.
Lancia kilpailee WRC2-luokassa Ypsilon Rally2 HF Integrale -autolla. Sekä ranskalainen Rossel että venäläinen Grjazin ovat meritoituneet Rally2-auton ratissa.
Molemmat avaavat kautensa jo Monte Carlon MM-rallissa, jonka Rossel on voittanut kakkosluokassa kolmena viime vuonna.