Jari-Matti Latvala esitti yhden toiveen Kalle Rovanperälle – perään terävä huomautus

Rovanperä on ollut täysin dominoiva Kenian haastavassa sorarallissa tänä viikonloppuna. Lauantain päätteeksi Toyotan suomalaistähdellä on kilpailussa tukeva kahden minuutin johto tallitoveriinsa Takamoto Katsutaan .

– Kalle voi ottaa rennommin, eikä hänen tarvitse olla nopein sunnuntaina. Mutta Kalle on todella hyvä Power Stagella, joten toivon, että hän voisi hyökätä siellä, Latvala viittasi kilpailun päätöspätkään, jonka nopeimmalle kuljettajalle on tarjolla viisi lisäpistettä.

– Mutta meidän täytyy saada kaikki autot maaliin. Se on ensimmäinen tavoite, Latvala huomautti perään.

Rovanperä on ollut yksi harvoista kuljettajista, joka on selvittänyt kaikki erikoiskokeet puhtaasti. Rovanperä karkasi muulta porukalta jo perjantaina ja lauantaina hän pystyi tarkkailemaan tilannetta. Siitä huolimatta suomalaisen johtoasema vankistui entisestään.

Latvala näki selkeän syyn, miksi Rovanperä on ollut näinkin dominoiva Safari-rallissa.

– Jos Kalle henkilökohtaisesti haluaa tehdä niin, hänellä on siihen vapaus. Oletan, että hän ottaa rauhallisemmin, koska hän haluaa voittaa rallin. Hän tietää, etteivät pisteet merkitse niin paljon hänelle. Voitto on tärkeämpi. Se antaa hieman tilaa Elfynille, mikä on tärkeää, koska uskon myös Thierryn (Neuville) hyökkäävän, Latvala arveli.