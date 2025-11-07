Kalle Rovanperän perjantaiset ongelmat Japanin osakilpailussa olivat iso käänne rallin maailmanmestaruustaistoon.
MAINOS
MM-ralli yksinoikeudella MTV Katsomossa!
Japanin MM-ralli 6.–9.11. La: EK:t 8–14 klo 00.23 alkaen Su: EK:t 15–20 klo 1.39 alkaen
Kaikki suorat ajolähetykset MTV Maxilla ja MTV Katsomossa kaudella 2025.
Rovanperä menetti kaikkiaan noin viisi minuuttia rikottuaan Toyota-autonsa vasenta takapäätä osumassa kaiteeseen 3. erikoiskokeella. Suomalaiskuski valui ulos asvalttitieltä liian optimistisen nuotin seurauksena.
Vääntö maailmanmestaruudesta on nyt enemmän Evansin ja Ogierin välinen. Näillä sijoituksilla Evansin johtomarginaali kutistuisi kolmeen pisteeseen, jos sunnuntain lisäpisteet jätetään pois spekulaatioista.
– Lisäksi vauhtimomentum on Ogierin puolella, asiantuntija huomauttaa.
– Jos nyt Ogier hivuttautuu lähemmäksi pisteissä, niin Evans saattaa silti joutua lähtemään ensimmäisenä Saudi-Arabiassa. Siellä soralla ensimmäinen auto kärsii enemmän. Evansin pitäisi pystyä kairaamaan Japanista kaikki mahdolliset pisteet, jotta ero pysyisi isompana Saudi-Arabiaan mentäessä.
Evans on kuluvan kauden ainoa kuljettaja, joka ei ole vielä kärsinyt keskeytystä. Tasaisuuden vastapainona hän on saanut hieman kritiikkiä varmistelusta. Aivan viimeinen voittopuristus on usein puuttunut.
– Nyt Evans ei voi ihmetellä kahta päivää ja hakea säätöjä. Keski-Euroopan rallissa sunnuntai meni hyvin. Nyt pitää saada se sama vauhti aikaisemmin. Perjantaina Japanissa sitä voittovauhtia ei vielä nähty. Hänen pitäisi voittaa Japanissa, ottaa täydet pisteet kokonaiskisasta ja näin hän tekisi elämänsä helpommaksi Saudi-Arabian kisaan, Ketomaa vaatii.
Ralli jatkuu seitsemällä erikoiskokeella lauantaina. Kisan 8. erikoiskoe starttaa Suomen aikaa kello 00.23 lauantain vastaisena yönä.