Virheen seurauksena Rovanperän MM-osakkeet laskivat rajusti, sillä hän oli jo valmiiksi 13 pistettä perässä tiimikaveriaan Elfyn Evansia, joka on Japanissa kolmantena perjantain jälkeen.

Rovanperän kanssa tasapisteissä oleva Sebastien Ogier johtaa kisaa, mikä on lisärasite suomalaiselle.

Rovanperä taistelee vielä realistisesti kokonaiskisan sijoista 9–10, mikä toisi hänelle 1–2 MM-pistettä. MTV Urheilun asiantuntija Jari Ketomaa lataa Rovanperälle tavoitteen.

– Nyt pitää ottaa sunnuntailta maksimipisteet, eli sunnuntaikisasta viisi ja Power Stagelta viisi.

– Ei se mestaruus vielä menetetty ole, mutta kyllä se vaatisi muilta jo epäonnea, Ketomaa toteaa.

Kausi päättyy Saudi-Arabian uudessa sorakisassa marraskuun loppupuolella.

– Rovanperällä on lähtöpaikkaetu Saudi-Arabiassa, Ketomaa muistuttaa.

Kalle Rovanperän kisa Japanin MM-rallissa synkkeni perjantaina.

Vääntö maailmanmestaruudesta on nyt enemmän Evansin ja Ogierin välinen. Näillä sijoituksilla Evansin johtomarginaali kutistuisi kolmeen pisteeseen, jos sunnuntain lisäpisteet jätetään pois spekulaatioista.

– Lisäksi vauhtimomentum on Ogierin puolella, asiantuntija huomauttaa.

– Jos nyt Ogier hivuttautuu lähemmäksi pisteissä, niin Evans saattaa silti joutua lähtemään ensimmäisenä Saudi-Arabiassa. Siellä soralla ensimmäinen auto kärsii enemmän. Evansin pitäisi pystyä kairaamaan Japanista kaikki mahdolliset pisteet, jotta ero pysyisi isompana Saudi-Arabiaan mentäessä.

Evans on kuluvan kauden ainoa kuljettaja, joka ei ole vielä kärsinyt keskeytystä. Tasaisuuden vastapainona hän on saanut hieman kritiikkiä varmistelusta. Aivan viimeinen voittopuristus on usein puuttunut.

– Nyt Evans ei voi ihmetellä kahta päivää ja hakea säätöjä. Keski-Euroopan rallissa sunnuntai meni hyvin. Nyt pitää saada se sama vauhti aikaisemmin. Perjantaina Japanissa sitä voittovauhtia ei vielä nähty. Hänen pitäisi voittaa Japanissa, ottaa täydet pisteet kokonaiskisasta ja näin hän tekisi elämänsä helpommaksi Saudi-Arabian kisaan, Ketomaa vaatii.

Ralli jatkuu seitsemällä erikoiskokeella lauantaina. Kisan 8. erikoiskoe starttaa Suomen aikaa kello 00.23 lauantain vastaisena yönä.