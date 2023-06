Toyotalla olisi unelmapaikka tallimääräykseen – Jari-Matti Latvala kommentoi kuumaa aihetta

Kaikki suorat ajolähetykset C More Maxilla ja cmore.fi -suoratoistopalvelussa

Tiimi ylsi historialliseen temppuun jo viime kaudella Kalle Rovanperän johdolla ja on tänä vuonna uusimassa temppua. Nyt johtoasemaa ennen viimeistä ajopäivää pitää Sebastien Ogier kannassaan Rovanperä. Japanilaisvalmistajan neloisjohdon täydentävät Elfyn Evans sekä Takamoto Katsuta .

– On pakko olla todella tyytyväinen. On uskomatonta, että olemme jälleen tällaisissa asemissa. Pitää kuitenkin muistaa, että vielä on yksi päivä ajamatta, joten neloisvoittoa ei ole vielä saavutettu, Latvala totesi.