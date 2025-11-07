Japanin MM-ralli 6.–9.11. Pe: EK:t 2–7 klo 00.06 alkaen La: EK:t 8–14 klo 00.23 alkaen Su: EK:t 15–20 klo 1.39 alkaen
Rovanperä ajautui leveäksi yhdessä mutkassa ja kolautti autonsa takapään kaiteeseen. Tämän seurauksena hän hävisi kyseisellä pätkällä yli kaksi minuuttia, ja seuraavalla erikoiskokeella ero kasvoi jo yli viiteen minuuttiin.
– Menimme yhdessä mutkassa leveäksi. Meillä oli todennäköisesti liian optimistinen nuotti siinä. Valuimme kaiteeseen ulkopuolella. Osuma ei vaikuttanut kovin pahalta, mutta todennäköisesti yksi kaiteen pystytolpista osui renkaaseen ja rikkoi jousituksen, Rovanperä selvitti WRC:n haastattelussa.
Rovanperä ja kartturi Jonne Halttunen korjasivat vaurioita muun muassa lenkkiavaimella ja letkunkiristimillä.
– Tämä on ihan paskana, Rovanperä tokaisi kesken korjausten Halttuselle.
Jutun yllä kuvaa Rovanperän ja Halttusen kekseliäistä korjaustoimista.
Suomalaiskaksikon korjaustoimia hämmästeltiin WRC:n haastattelussa. MTV Urheilun lähetyksessä puhuttiin MacGyver-korjauksista.
– Se on aina tuollaista, kun rikkoo jotain. Yritimme vain keksiä jotain, mikä toimii, Rovanperä selitti.
Rovanperän MM-haaveiden kannalta takaisku oli valtaisa. MM-kakkosena oleva Toyotan Sebastien Ogier johtaa kisaa, MM-kärjessä oleva tiimikaveri Elfyn Evans on kolmantena. Rovanperän piste-ero Evansiin on 13.
– Ero on iso, mutta nyt korjaamme auton ja jatkamme ajamista. Katsotaan, mitä pystymme saavuttamaan. Toivottavasti saamme muutamia pisteitä rallin lopussa, Rovanperä summasi.
Jos Evans lyö Rovanperän vähintään 23 pisteellä Japanissa, suomalaisen MM-taisto on ohi.