Rovanperä ajautui leveäksi yhdessä mutkassa ja kolautti autonsa takapään kaiteeseen. Tämän seurauksena hän hävisi kyseisellä pätkällä yli kaksi minuuttia, ja seuraavalla erikoiskokeella ero kasvoi jo yli viiteen minuuttiin.

– Menimme yhdessä mutkassa leveäksi. Meillä oli todennäköisesti liian optimistinen nuotti siinä. Valuimme kaiteeseen ulkopuolella. Osuma ei vaikuttanut kovin pahalta, mutta todennäköisesti yksi kaiteen pystytolpista osui renkaaseen ja rikkoi jousituksen, Rovanperä selvitti WRC:n haastattelussa.