Sisällöt Tomi Einonen Vastaava päätoimittaja Ilkka Ahtiainen Uutispäätoimittaja Mona Haapsaari Toimituspäällikkö Teemu Niikko Toimituspäällikkö, urheilu Liiketoiminta Iina Eloranta VP, Channels and Digital Consumption SuomiAreena Jeremias Kontio Vastaava tuottaja MM-Ralli Sebastien Ogier "veti sokan irti" – Kalle Rovanperällä musta hetki Japanin MM-rallissa 9:03 Kalle Rovanperä pysähtyi siirtymälle: "MacGyver-paikkauksia" – mukana myös kuvaa suomalaiskuskin kalliista ajovirheestä. Julkaistu 07.11.2025 09:53 Japanin MM-rallissa siirrytään lauantain ajopäivään Toyotan Sebastien Ogierin komennossa. Suomalaisittain perjantain murheellisin tapahtuma oli Kalle Rovanperältä minuutteja vienyt ajovirhe . MAINOS MM-ralli yksinoikeudella MTV Katsomossa! Japanin MM-ralli 6.–9.11. La: EK:t 8–14 klo 00.23 alkaen Su: EK:t 15–20 klo 1.39 alkaen Kaikki suorat ajolähetykset MTV Maxilla ja MTV Katsomossa kaudella 2025. Ogier johtaa kilpailua seitsemän erikoiskokeen jälkeen 7,9 sekunnilla tiimikaveriinsa Takamoto Katsutaan. MM-sarjaa johtaja Toyotan on kolmantena (+10,2). Elfyn Evans Ogier teki eroa haastajiinsa varsinkin perjantain kakkoslenkillä, kun erikoiskokeet ajettiin toistamiseen. Aikaero Evansiin kasvoi kolmen pätkän aikana 9,2 sekunnilla. – "Seb" veti sokan irti iltapäivällä, eikä minulla ollut vauhtia vastata siihen, Evans kehui tallikaveriaan perjantain päätteeksi. – Päivä on ollut hyvä, olen iloinen siitä, Ogier summasi. Sebastien Ogier määräsi tahdin Japanin MM-rallissa perjantaina. Worldwide copyright: TGR WRT/McKlein Evansin ja Ogierin ero MM-sarjassa on 13 pistettä, joten voitto olisi ranskalaiselle erityisen arvokas, kuten myös se seikka, että hänen ja Evansin väliin ehtisi kuljettajia. Kalle Rovanperä kolautti Toyota-autonsa vasemman takakulman kaiteeseen 3. erikoiskokeella, mistä koituneiden vaurioiden takia suomalainen hävisi yhteensä reilut viisi minuuttia. Hänellä on vielä mahdollisuus nousta kymppisakkiin ja pisteille, minkä lisäksi sunnuntaina on jaossa kymmenen ekstrapinnaa. – Yritämme nyt vain nostaa sijoitusta, ja katsoa sunnuntaina, jos saisimme vähän pisteitä, Rovanperä kommentoi. Jutun yllä kuvaa Rovanperän kalliista ajovirheestä ja korjaustöistä siirtymällä. Toyotan Sami Pajari ajoi pirteästi perjantaina. Hän on viidentenä, vain 0,3 sekuntia Hyundain Adrien Fourmaux'ta perässä. – Päivä oli ihan hyvä, mutta pitäisi päästä vielä vähän kovempaa, Pajari totesi. Hyundai-tallin vauhti oli kokonaisuudessaan kehnoa. Fourmaux'n takana Ott Tänakin ja Thierry Neuvillen erot kärkeen venähtivät reilusti yli minuuttiin. Ralli jatkuu seitsemällä erikoiskokeella lauantaina, 8. erikoiskoe starttaa Suomen aikaa kello 00.23 lauantain vastaisena yönä. Japanin MM-rallin tilanne 7/20 ek:ta:
Sija Kuljettaja Talli Aika/ero 1. Sebastien Ogier Toyota 1:11:48,2 2. Takamoto Katsuta Toyota +7,9 3. Elfyn Evans Toyota +10,2 4. Adrien Fourmaux Hyundai +24,0 5. Sami Pajari Toyota +24,3 6. Ott Tänak Hyundai +1:12,3 7. Thierry Neuville Hyundai +1:33,5 8. Gregoire Munster M-Sport +2:35,9 9. Oliver Solberg* Toyota +3:22,3 XX. Kalle Rovanperä Toyota +5:42,2 *Rally2-kuljettaja Keskeyttäneet: Josh McErlean, M-Sport (EK3)