Elfyn Evans

Evansin ja Ogierin ero MM-sarjassa on 13 pistettä, joten voitto olisi ranskalaiselle erityisen arvokas, kuten myös se seikka, että hänen ja Evansin väliin ehtisi kuljettajia.

Kalle Rovanperä kolautti Toyota-autonsa vasemman takakulman kaiteeseen 3. erikoiskokeella, mistä koituneiden vaurioiden takia suomalainen hävisi yhteensä reilut viisi minuuttia. Hänellä on vielä mahdollisuus nousta kymppisakkiin ja pisteille, minkä lisäksi sunnuntaina on jaossa kymmenen ekstrapinnaa.

– Yritämme nyt vain nostaa sijoitusta, ja katsoa sunnuntaina, jos saisimme vähän pisteitä, Rovanperä kommentoi.