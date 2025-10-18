Toyotan tallipäällikön tehtäviä Keski-Euroopan MM-rallissa hoitavalla Juha Kankkusella oli syytä hymyyn perjantain ajopäivän jälkeen. Kokenut rallimies on nauttinut myös Sebastien Ogierin ja Kalle Rovanperän välisestä voittotaistosta.

Toyota lähti ensimmäisen kokonaisen ajopäivän jälkeen yötauolle kolmoisjohdossa. Ogierin ja Rovanperän erottaa vain 0,6 sekuntia, minkä lisäksi Elfyn Evans on kolmantena (+29,5). Japanilaistiimin Takamoto Katsuta on viidentenä ja Sami Pajari 7. sijalla.

– Kyllä tämä suun hymyyn vetää. Onhan tässä vielä nyt pitkä matka ajettavana, mutta kyllä meidän kaikki autot ovat hyvillä paikoilla, Kankkunen kommentoi MTV Urheilulle.

Jos Toyota säilyttää asemansa kisan kärjessä, se varmistaa viidennen peräkkäisen valmistajien MM-tittelin jo Keski-Euroopassa.

Ogier ja Rovanperä olivat perjantaina omaa luokkaansa varsinkin erityisen haastavalla Tshekissä ajetulla pätkällä. Kaksikon ero oli Ogierin hyväksi päivän alussa 1,6 sekuntia, sen päätteeksi sekunnin vähemmän.

– Kyllä sitä on hienoa seurata, mutta kun ammattimiehet ajavat, niin ei sitä pelätä tarvitse. Antaa mennä vaan. Kyllä pojat saavat ajaa täysillä, niin kauan kuin ralleja riittää, Kankkunen sanoi ja alleviivasi perään lauantain ajopäivän erityisseikkaa.

– Huomenna on huomattavasti liukkaampaa pojilla, kun he (Rovanperä ja Ogier) joutuvat lähtemään numeroilla 9 ja 10. Tielle tulee varmasti enemmän kuraa, heinää ja lehtiä, ja pikkuisen vielä turvettakin, niin kyllä se aina vähän liukastuttaa. Antaa poikien ajaa. Kyllä nuo näyttävät hyvin osaavan liukastakin ajaa, Kankkunen summasi hymyillen.

Rovanperä oli itse tyytyväinen perjantain suoritukseensa kolmannelta lähtöpaikalta. Hän esitti toiveen tulevasta päivästä iltahuollossa.

– Jos tiet pysyisivät puhtaana, se olisi mukava. Minä en hirveästi tykkää likaisista pätkistä. "Seb" ainakin tuntuu niitäkin ajavan hyvin, mutta ei meille tänään niissä ollut mitään ongelmaa. Katsotaan vähän, miten se olosuhde ja kaikki menee. Kyllä minä luulen, että tulee ainakin aika tasaista vääntöä, MM-taistossa Ogieria 21 pisteen takaa jahtaava Rovanperä summasi.

Lauantain ajopäivä starttaa kello 9.15. Ohjelmassa on kuusi erikoiskoetta – kaksi Saksassa ja neljä Tshekissä.

