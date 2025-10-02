Töllötuomarit puivat uusimmassa jaksossa Maajussille morsian -ohjelman käännettä, Ensitreffejä, Erikoisjoukkoja ja Uuden Musiikin Kilpailua.

Töllötuomarit eli MTV:n toimittajakaksikko Katja Lintunen ja Katri Utula pureutuvat uusimmassa jaksossa Maajussille morsian -ohjelman farmiviikon uudistukseen, ja kaksikko pohtii, kuinka paljon draamaa tämä aiheuttaa puolisoehdokkaiden keskuudessa.

Ensitreffit alttarilla -ohjelmassa Elisa haluaa läheisyyttä, jota Matti ei anna. Töllötuomarit ihmettelevät erityisesti sitä tapaa, miten Elisa kertoo asiasta Matille.

– Onko tämä oikea tapa kertoa, että haluaa lisää läheisyyttä? Katri Utula kysyy.

Töllötuomarit ottavat kantaa, mitä parin kannattaisi tehdä.

Katso videolta, millä tavalla Elisa kertoo läheisyystarpeistaan Matille!

Rakkausrealityjen lisäksi Töllötuomareissa spekuloidaan ensimmäisiä vihjeitä UMK-kilpailijoista. Lisäksi Töllötuomarit paljastavat, mitä tv-ohjelmaa eivät pysty katsomaan.

Uusi jakso julkaistaan torstaisin kello 10.00 MTV Katsomossa!