Maajussi-Perttu kokee farmiviikolla monenlaisia tunteita. Töllötuomarit paljastavat, että draamaa on luvassa.
Maajussille morsian -ohjelman farmiviikko käynnistyy tunteikkaissa merkeissä etenkin maajussi-Pertun tilalla.
Polvijärvellä asuvasta Pertusta, 26, kiinnostuneet naiset ovat kyynelehtineet jo ennen farmille lähtöä, sillä edellisjakson pudotustilanne oli naisille vaikea. Pertun puolisoehdokkaista kun oli ehtinyt tulla läheisiä keskenään.
Jopa ohjelman juontajalla Vappu Pimiällä ja Pertulla itsellään oli kyynelissä pitelemistä.
Pertun tilalla koetaan suuria tunteita.All Over Press
Tilanne myös farmilla on erikoinen, sillä Perttu on saanut kutsua yhden naisista tilalle jo hieman ennakkoon. Hän valitsee tilalle Aadan, 27.
MTV:n Töllötuomarit Katri Utula ja Katja Lintunen paljastavat, että draamaa onkin tiedossa, kun tunteet syvenevät vähän joka suuntaan.
Naiset ovat hyvin kiinnostuneita Pertusta, ja Pertulla on tunteita useampaa naista kohtaan.
– Monenlaista draamaa on ollut kesän aikana, maajussi-Perttu paljastaa Töllötuomareissa.
