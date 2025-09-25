Ensitreffit alttarilla -Artun ja Julian unelmaliitolta vaikuttanut alku saa häämatkalla äkillisen käänteen. Töllötuomarit kommentoivat tilannetta.
MTV:n Töllötuomarit Katri Utula ja Katja Lintunen keskustelevat tulevan Ensitreffit alttarilla -jakson sisällöstä jo etukäteen, sillä unelmaparilta vaikuttava liitto saa yllättävän ja jopa järkyttävän käänteen.
Tuore sulhanen Arttu alkaa arvostella tuoreen morsiamensa Julian ulkonäköä jo häämatkalla, ja parin välit tulehtuvat nopeasti. Tunnelma on yhtäkkiä suorastaan jäinen.
Töllötuomarit näyttävät parin osalta käänteentekevän kohtauksen, joka nähdään ensi torstain jaksossa ja joka on jo nähtävissä MTV Katsomo+ -palvelussa.
– Mua ärsyttää. Et voi arvostella toisen ulkonäköä, Lintunen lataa kohtauksen nähtyään.
– En ikinä olisi tuollaisen ihmisen kanssa, joka laukoo tuollaisia asioita, Utula jatkaa.
Julian ja Artun häät olivat upeat ja molemmat vaikuttivat varsin ihastuneilta toisiinsa.MTV / Katja Tamminen
Töllötuomarit puhuvat myös siitä, että tilanne on juuri Julian kohdalla erityisen kivulias tämän aiemman historian vuoksi.
Mitä kaikkea tilanteeseen liittyy? Mitä kaikkea Arttu sanoi ja millaisena parin tulevaisuus näyttäytyy nyt?
