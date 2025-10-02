Töllötuomarit pohtivat, onko farmiviikon uudistus hyvä vai huono asia.

Farmiviikko alkaa Maajussille morsian -ohjelman seitsemännessä jaksossa, joka on jo nähtävillä MTV Katsomo+ -palvelussa.

Töllötuomarit eli MTV:n toimittajakaksikko Katja Lintunen ja Katri Utula huomasivat farmiviikon uudistuneen. Normaalisti on totuttu näkemään, että kaikki puolisoehdokkaat saapuvat maajussien tiloille samaan aikaan, mutta kahden maajussin kohdalle tilanne on toisin tänä vuonna.

Antin tilalle saapuu ensimmäisenä Jonna, kun taas Pertun tilalle saapuu ensimmäisenä Aada. Molemmat maajussit viettävät heti ensimmäiset treffinsä ja vasta treffien jälkeen muut puolisoehdokkaat saapuvat paikalle. Sekä Pertun että Antin muut puolisoehdokkaat ovat hämmentyneitä saapuessaan paikalle ja kuiskuttelu selän takana alkaa.

Ohjelman tuotanto kertoi Töllötuomareille muun muassa, että uudistuksen tarkoitus on saada farmeilla treffit käyntiin nopeammin, jotta maajussit ja ehdokkaat pääsevät toden teolla tärkeiden asioiden ääreen jo heti. Tuotanto lupaili Töllötuomareille, että farmiviikon loppupuolella on lisää aikaa muulle toiminnalle, mutta sen sisältö on vielä salaisuus.

Yllä olevalla videolla Töllötuomarit sanovat suoran mielipiteensä, onko uudistus reilu muita puolisoehdokkaita kohtaan.