Toimittaja on seurannut ikkunastaan vuosia, kuinka miehet lorottelevat rakennuksen seinään – poliisi kertoo, milloin julkinen virtsaaminen on rikos

Olen asunut nykyisessä viidennen kerroksen asunnossani vuodesta 2019 lähtien. Suurimman osan ajasta olen tehnyt töitä etänä kotoa käsin. Olen istunut keittiönpöydän ääressä koneellani naputellen tai videoita editoiden. Vasemmalla puolella on ikkuna, josta haikaillen olen seurannut kotikatuni menoa ja meininkiä työpäivien lomassa.

Täältä norsuluutornistani minulla on päivittäin täydellinen näköyhteys erään taloyhtiön parkkihallin seinänvierustaan, jonka nurkalla käy tasaisen epätasainen kuhina. Tosin tässä yhteydessä pitäisi kai sanoa kuhinan sijaan lorina. Tätä naapuruston epävirallista "kusinurkkaa" käydään merkkaamassa päivittäin ja välillä jopa useita kertoja tunnin aikana.

Eikä nurkalla juuri käy tarpeillaan koiria tai muita eläimiä, ehei, siellä käyvät kaikennäköiset miehet.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Aivan kuin täältä ikkunastani, kadultakaan nurkalle ei ole minkäänlaista näköestettä tai suojaa. Sen ohitse kävelevät ratikkapysäkin työmatkalaiset, läheisen peruskoulun koululaiset ja ruokakaupasta ostoksiaan perässään vetelevät mummelit.

Nyt vuosia nurkkaa töiden lomassa tuijoteltuani mittani on tullut täyteen ja haluan nyt hiukan sohia tätä pisunurkkauksen lirisevää käärmeenpesää toimittajan kynälläni.

Mitä laki sanoo julkisesta virtsaamisesta? Kuinka pahasta rikkeestä on kyse ja millaisen rangaistuksen julkisella paikalla virtsaamisesta voi kasteluletku kädessä kiinni jäädessään saada?

Miksi kaikki kiva aina kielletään! Minne tässä maassa saa tarpeensa tehdä?

Suomen järjestyslain mukaan häiriötä yleiselle järjestykselle tai vaaraa terveydelle aiheuttava ulostaminen tai virtsaaminen yleisellä paikalla on rangaistavaa järjestysrikkomuksena.

Helsingin poliisilaitokselta muistutetaan, että kaupungin käymälät ja ylipäätään saniteettitilat ovat talonnurkkaa tai porttikonkia huomattavasti parempi paikka tarpeiden lievitykselle.

– Käymälöiden ulkopuolella virtsaamista rajoitetaan sukupuolisiveellisyyden näkökulmasta. Genitaalialueiden ei tarvitsisi tuolla yleisillä paikoilla näkyä, muistuttaa ylikomisario Jarmo Heinonen Helsingin poliisilaitokselta.

Yleisen sukupuolisiveellisyyden lisäksi sinne tänne tarpeiden tekeminen voi olla myös terveysturvallisuuden kannalta kyseenalaista. Virtsaamisella ei saisi aiheuttaa haittaa terveydelle ympäristössä.

Järjestyslain rajoitukset on syytä tuntea, sillä tietämättömyys kielloista ei poista rangaistusvastuuta.

Kuitenkin se, miten julkista virtsaamista käsittelevä laki on kirjattu, on jokseenkin tulkinnanvarainen.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Toki laki mahdollistaa sen, että jos löytää maapohjaisen paikan ja on katseelta suojassa ja ihan välttämätön tarve on, niin oman tulkintani mukaan tämmöisessä paikassa voi itseään helpottaa, Heinonen huomauttaa.

Mihin ei missään nimessä saa tehdä tarpeitaan?

Vaikka laissa on jonkin verran tulkinnanvaraa, ylikomisario Heinosen mukaan kaupungissa on syytä olla tarkkana, kun hätä iskee.

– Rakennetulle alueelle ei ole syytä tehdä tarpeitaan. Ei mihinkään kivetetylle tai asfaltoidulle alueelle, mihin virtsa voi sitten jäädä lojumaan ja valumaan. Ne ovat kehnoja paikkoja, Heinonen toteaa.

Keittiöni ikkunasta näkyvä nurkka on hiekkapohjalla. Rakennuksen seinään jää kuitenkin viidenteen kerrokseen asti näkyvä paljonpuhuva auringossa märkänä kiiltelevä tahra. Sen näkee vielä helpommin kävelykadulta parin metrin päästä.

– Paikat, joissa oma toiminta näkyy ulkopuolisten suuntaan, ovat poliisin näkökulmasta kovin huonoja paikkoja, Heinonen toteaa.

Sakko voi rapsahtaa

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Poliisi voi yleisellä paikalla virtsaajalle tai ulostajalle määrätä 40 euron rikesakon. Siihen kuitenkin vaikuttaa monta tekijää.

– Jos huolehtii siitä, ettei ole näkijöitä, mutta katsotaan kuitenkin, että terveysturvallisuus on järjestyslain näkökulmasta rikkoontunut, niin se on sitten järjestysrikkomus, josta rangaistaan. Tekona on se virtsaaminen niin, että siitä on terveydelle haittaa, Heinonen toteaa.

40 euroa siitä, että joku jäisi kiinni kotikatuni "kusinurkalla" ei ole kovin paljon.

– Se kuvastaa sitä, ettei tässä maailman vakavimmasta rikoksesta puhuta, mutta väärin se kuitenkin on. Sitten taas, jos mennään sukupuolisiveellisyyden julkisen loukkaamisen puolelle, niin sitten seuraamukset voivat olla ankarampia, Heinonen kertoo.

Virtsaamisella voikin syyllistyä myös vakavampaan tekoon. Se riski on aina olemassa, jos päättää käydä tarpeilla julkisella paikalla.

– Jos sukupuolisiveellisyyttä tarkastellaan, niin nimike on sukupuolisiveellisyyden julkinen loukkaaminen, johon voi syyllistyä, jos siinä samalla itseään kovasti esittelee, kun virtsaa, Heinonen kertoo.

Sukupuolisiveellisyyden loukkaaminen on rikoslain asia ja tällöin kyse on myös vakavammasta rikkomuksesta.

Rikoslain mukaan se, joka tekee julkisesti sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan teon siten, että se aiheuttaa pahennusta, on tuomittava, jollei teosta muualla laissa säädetä rangaistusta, sukupuolisiveellisyyden julkisesta loukkaamisesta sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Miehet ennemmin kuin naiset?

Kirjoitimme vuonna 2020, että yleisellä paikalla virtsaaminen on eräs yleisimmistä järjestysrikkomuksista, joista ihmisille kirjoitetaan rikesakkoja. Vuonna 2019 poliisi kirjasi yli 700 rikesakkomääräystä tapauksista, joissa henkilö on virtsannut julkisella paikalla.

Tähän mennessä syyttävä sormeni on ehkä turhankin kovakouraisesti osoittanut miehiä kohti. On päivänselvää, että naisetkin saattavat käydä kyykkypissalla julkisilla paikoilla.

– No meillä ei tilastoa ole, mutta kyllä varmaan aika lailla looginen ajattelu veisi siihen suuntaan, että virtsaaminen miehenä on keskimäärin kaiketi yksinkertaisempaa. Siinä paljastaa itseään vähemmän. Yleensä ne, ketkä julkisesti virtsaavat, eivät halua lähtökohtaisesti itseään paljastella, Heinonen toteaa.

Sen lisäksi, että toiminta on ällöä, olemme äskettäin selviytyneet maailmanlaajuisesta pandemiasta. Käsienpesu tarpeiden teon jälkeen kuuluu hyviin tapoihin ja on hygieenistä. Yllättävän harva tuntuu tajuavan käyttää käsidesiä tai edes etsiä käsienpesupaikkaa, jos kerran yleisen käymälänkin etsiminen on liian hankalaa.

Naisille on olemassa asiointia helpottavia apuvälineitä. Esimerkiksi GoGirl-suppilolla nainen voi tehdä tarpeensa seisten. Suppilo ratkaisee ongelmat esimerkiksi vaelluksilla, konserteissa, matkoilla tai likaisissa yleisissä käymälöissä.

GoGirl mainostaa itseään lentävällä lauseella: "Huomaat, miten luonnolliselta tuntuu pissata seisten". Seisten asiointi varmasti olisi helpompaa kuin kykkiminen puistokaljojen välissä Koffin puistossa tai roska-astioiden välissä kesken kaupunkitapahtumien.

Uutisoimme kuitenkin äskettäin seisten virtsaamisen vaaroista. Urologin mukaan peniksellisten ei tulisi virtsata seisaaltaan. Terveellisempi ja hygieenisempi tapa tyhjentää rakko olisi wc-pöntöllä istuminen.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Juttu aiheutti palautevyöryn, minkä perusteella seisten tarpeiden helpottaminen on ilmeisesti linkitetty johonkin miehiseen kunniaan.

Väännetäänkö rautalangasta?

Koska kertaus on kaikkien oppien äiti, kysyin muutaman konkreettisen esimerkin ylikomisario Heinoselta.

Jos pissahätä iskee kesken iltapäiväruuhkan Kampin Narinkkatorilla, niin turvallisin valinta on hakeutua julkiseen käymälään.

– Se on paikkana jo sellainen, jossa virtsasta aiheutuu vaaraa terveydelle tai vähintäänkin siitä teosta aiheutuu haittaa yleiselle järjestykselle, Heinonen muistuttaa.

Kiireisen ja ihmisiä vilisevän aukion nurkkaan ei saa tarpeitaan helpottaa, vaikka löytäisikin katseilta suojaisan sopen.

– Paikka on väärä ja siellä ei virtsata saa, Heinonen summaa.

Kesken lenkin keskuspuistossa

Entä jos kesken lenkin pururadalla iskee pakottava tarve? Voiko pururadalta poiketa pensaiden suojaan pissalle?

– Jos huolehtii, ettei itseään tule esitellyksi muille, niin en erityisesti löydä suurta moitittavaa. Huolellisuutta noudattamalla näkisin sen mahdolliseksi, Heinonen pohtii.

Heinonen kuitenkin muistuttaa, että on syytä valita pisupuska niin, ettei kukaan vahingossakaan näe tarpeiden toimitusta.

Luonnonhelmassa kansallispuistossa

Entä, jos on vaikka luonnonhelmassa kuten kansallispuistossa vaeltamassa tai päiväretkellä patikoimassa Nuuksiossa, kun vessahätä iskee?

– Omasta näkökulmasta se on ilmiselvästi sallittua. Kuitenkin näillä samoilla edellytyksillä, että löytää paikan, jossa itseään ei esittele muille, Heinonen kertoo.

Heinosen mukaan karkeasti ajateltuna luonnossa saa käydä tarpeilla.

– Rakennetut alueet ja myös puistot ovat kovin tulkinnanvaraisia, hän kertoo.

Kallion porttikongit kostean baari-illan jälkeen

Pitkäksi venyneen baari-illan jälkeen saattaa kotimatkalla hätä iskeä. Silloin aution sivukadun hämyinen kerrostalon porttikonki voi vaikuttaa varsin oivalta paikalta käydä tarpeilla.

Teolla ei välttämättä yleistä järjestystä häiritse tai vahingossa genitaalejaan muille esittele, mutta terveysturvallisuuden kannalta se on huono vaihtoehto.

– Jos porttikongista löytää paikan, jossa on sadevesiviemäri ja onnistut tekemään tarpeesi sinne katseilta suojassa, jolloin terveysturvallisuuden näkökulmasta siinä ei ole mitään ongelmallista ja teet sen niin, ettei kukaan näe, niin miten sitä yleistä järjestystä voi tulla häirinneeksi, Heinonen pohtii.

Lähtökohtaisesti rakennetulle alueelle ei kuitenkaan sovi tarpeitaan tehdä. Porsaanreikänä on siis kuitenkin mahdollista, että joku onnistuu tekemään tarpeensa sadevesiviemäriin niin, ettei kukaan tekoa näe.

– Sanoisin, että poliisi jättäisi rangaistusmaksut kirjoittamatta ja ehkä kehottaisi ihmistä käymään ravintolassa vessassa ennen lähtöä, ettei hätä yllätä matkalla, Heinonen jatkaa.

Onkin tavallaan teoriassa mahdollista, jos poliisi saisi läheiseltä pissausnurkaltani tekijän kiinni verekseltään, ei hänelle kirjattaisi sakkoja, vaan saisi hän ankarat nuhtelut ja torut.

– Meidän toimintaamme vaikuttaa se, että virtsaaminen on aika lailla pakottava tarve. Se on erilainen tarve kuin varastaa karkkipussi tai olut kioskista, Heinonen muistuttaa.

Taloyhtiöille lisäkustannuksia ja vaivaa

Taloyhtiöiden ja asukkaiden kannalta seiniin ja porttikonkiin virtsaaminen voi olla ikävä ongelma.

– Isoin on hajuhaitta, kertoo Isännöintiliiton viestintä- ja koulutuspäällikkö Ann-Mari Sandholm.

Hajun, esteettisen haitan ja lian lisäksi porttikonkeja yleisinä vessoina pitävät ihmiset aiheuttavat taloyhtiöille ylimääräisiä kuluja.

– Käytännössä huoltoyhtiö tulee painepesurin kanssa pesemään ne, Sandholm toteaa.

Sellaisissa taloyhtiöissä, joissa kyseiseen ikävään ongelmaan on totuttu, voi huoltosopimukseen kuulua se, että porttikongit ja liatut seinät pestään säännöllisesti.

Sandholm toteaa, että epämiellyttävä ongelma on erityisesti kesäkuukausien vitsaus. Erityisesti, jos taloyhtiön porttikongin läheisyydessä sijaitsee yöhön asti auki oleva ravintola.

– Se on ikävä juttu, koska huoltoyhtiöillä olisi tietysti myös "oikeita töitä", joita pitäisi tehdä. Tämä tuottaa sitten ylimääräistä työtä, joka maksaa taloyhtiölle, Sandholm harmittelee.

Loppupeleissä taloyhtiöiden ja kiinteistöjen mahdollisuus puuttua ongelmaan on rajallinen.

– Monessa porttikongissa on portit, mutta nehän eivät estä ongelmaa. Et pääse sisäänm mutta tarpeet voi tehdä portin läpi, Sandholm kertoo.

Taloyhtiö voi investoida kameravalvontaan tai laittaa paikalle kieltäviä kylttejä, jotka voivat jossain tilanteessa ennaltaehkäistä ongelmaa. Käytännössä kameran tallenteesta ei voida kuitenkaan jälkikäteen lähteä henkilöitä selvittämään, kuka tarpeilla on käynyt.

– Järjestyslaki ei sinänsä sovellu yksityisellä alueella, esimerkiksi taloyhtiön alueella sellaisenaan, toteaa Kiinteistöliiton neuvontalakimies Tapio Haltia.

Ylimääräiset siivouskulut ovat taloyhtiön kannalta taloudellista vahinkoa. Taloyhtiön yleinen viihtyvyyskin laskee, kun porttikongista tervetulleeksi toivottaa pistävä lemu.

– Kyse on vahingon aiheuttamista taloyhtiön omaisuudelle ja nimenomaan kulujen aiheuttamista taloyhtiölle, Haltia kertoo.

Kyse voi olla toisen omaisuudesta

Loppupeleissä puuttumiskeinot ovat kuitenkin heikkoja, koska poliisin resurssit puuttua tilanteeseen, varsinkin jälkikäteen, ovat rajalliset.

– Kyllähän tässä on kyse pitkälti asiasta, jonka yleisen käsityksen mukaan ihmiset tietävät, ettei näin tulisi tehdä. Se on kiellettyä ja epätoivottavaa, mutta sitten taas on henkilöitä, jotka tätä tekevät sitä joka tapauksessa, Haltia pohtii.

Sellaisiin julkisille paikoille säännöllisesti tarpeensa tekeviin ihmisiin ei kiellot tai kameravalvontauhkailut tehoa.

– Joltain ihmisiltä pääsee unohtumaan esimerkiksi humalatilan vuoksi, että kyse on kuitenkin toisten ihmisten omaisuudesta viime kädessä. Toiminnalla aiheutetaan toiselle kustannuksia taloudellista vahinkoa ja sitä kannattaisi miettiä, ennen kuin tällaiseen ryhtyy, Haltia muistuttaa.