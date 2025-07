Joensuun kaupunki avasi jäähallin viilentymistilaksi – "Joillakin alkaa sietokyky ylittymään"

Joensuun jäähalli keventää terveydenhuollon päivystyksen ruuhkia.

Helleputken jatkuminen on pakottanut kaupunkeja ja terveysviranomaisia keksimään viilentymispaikkoja kansalaisille. Joensuussa kuumuutta pääsee pakoon jäähalliin.

Ulkona oli iltapäivällä 31 astetta. Jäähallin aulassa oli samaan aikaan parikymmentä astetta ja katsomossa 15 astetta.

Sisko Liimatta kertoo ottaneensa kirjan ja evästä mukaan.

– Ajattelin, että jos täällä voisi kävellä ja vaikka nousta portaita edestakaisin, kun on jäänyt lenkkeily vähemmälle, Liimatta kertoo.

Kaupunki avasi jäähallin viilentymispaikaksi, kun huoli kuntalaisten selviytymisestä heräsi viikkojen kärvistelyn jatkuessa.

– Rakennukset alkavat olla oikeasti todella kuumia. Joillakin alkaa sietokyky ylittymään, niin parempi myöhään kuin ei milloinkaan. Osa vanhemmista kiinteistöistä ei ole tule viilenemään nopeasti, joten meillä palvelun kesto ei ole sidottu johonkin tiettyyn ulkona olevaan lämpötilaan, kertoo Joensuun kaupungin valmius- ja turvallisuuspäällikkö Ville Leinonen.

Katso jutun alussa olevalta videolta tunnelmia jäähallista.

Kuumuus kasvattaa päivystysjonoja

Kuumuus on vaikuttanut monen terveyteen ja päivystysjonot ovat sen myötä kasvaneet.

– Tällä viikolla meillä on osastot ja päivystys ruuhkautunut. Uupuneita ja myöskin uupumuksen vuoksi kaatuneita on varsin paljon. Kun ikäihmiset uupuu, niin heillä kestää aika pitkään ennen kuin he siitä toipuvat, kertoo ylilääkäri Laura Tiittanen Siun Sotesta.

Kolmen ensimmäisen tunnin aikana viilentymässä kävi satakunta asiakasta. Ajankuluksi oli tarjolla taitoluisteluharjoitukset.