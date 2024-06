Leirintäalueella sinullekin esitetään pyyntö, joka on monelle kynnyskysymys: "Siihen asiakas meinaa hermostua"

"Ei aina ajatella, että tänne voi minunkin jälkeeni tulla joku muu"

– Viime vuosina on kiinnittänyt huomiota, että kertakäyttöastioiden käyttö on kyllä lisääntynyt, mikä lisää roskan määrää. Ei jakseta tiskata niin paljon. Se on vähän huolestuttavaakin, kun puhutaan ekologisuudesta, Kokkola Campingin ex-yrittäjä Erkki Ahtiainen kuvaa.

Majoituskortti rassaa kesänviettäjää: "Siihen asiakas meinaa hermostua"

– Siitä tulee reklamaatioita ja siihen asiakas meinaa hermostua. Se on kuitenkin lakisääteinen paperi eikä siitä päästä mihinkään. Me teemme virheen, jos emme sitä ota, Ahtiainen kuvaa.

– Osalla karavaanareista on autossa nippu majoituslappuja. Saapuessaan he antavat valmiin lapun, jolloin aikaa säästyy, Ahtiainen vinkkaa.

– Majoituskortti tuntuu olevan aika iso kynnyskysymys. Yritämme kääntää sen niin, että tämä on turvallisuuskysymys. Jos tulee ikävä tilanne emmekä tiedä, keitä teltassa tai vaunussa on, emme tiedä, keitä ihmisiä täältä pitäisi löytyä. Emme me sitä ilkeyttämme pyydä. Ja toki on paikkoja, jotka eivät sitä täytätä. Se antaa mielikuvan, ettei "missään" kysytä sitä. Se on se ikävin asia, Ahtiainen sanoo.