Oletko sinäkin virtsannut aina väärin? Urologi kertoo, miten oikeasti kannattaa pissata

YouGov:n tutkimusraportin mukaan valtaosa miehistä tyhjentää rakkonsa seisten . Tutkimus selvitti yli 7 000 miehen virtsaamistottumuksia. Tutkimusotanta käsitti 13 eri maata, kertoo New York Post .

– Virtsaaminen istualtaan on kaikista tehokkain keino saada rakko tyhjenemään kunnolla, sillä lantion alueen lihakset sekä selkäranka ovat täysin rentoutuneessa tilassa istuessamme.

Collins lisää, että kyseinen virtsaamisasento voi helpottaa etenkin vanhempien miesten rakon tyhjenemistä, koska hyvänlaatuinen eturauhasen liikakasvu on yleisempää ikääntyneillä.

Yli 60-vuotiaista miehistä noin 40 prosentilla on eturauhasen liikakasvun oireita, kertoo Duodecim . Oireita ovat muun muassa virtsaamisen aloittamisen vaikeus, virtsasuihkun heikkeneminen ja rakon huono tyhjeneminen.

Vanhemmat miehet vastustavat enemmän istumista virtsaamisen aikana

Saksassakaan miesten pöntöllä istumista virtsaamistarkoituksessa ei juuri arvosteta, sillä asiasta on perinteisesti pilkattu miesten keskuudessa ja tavalle on annettu jopa halventava termi, "sitzpinkler". Termillä viitaataan siihen, että istualtaan virtsaava mies on nuhjuinen tai naisellinen.