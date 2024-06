Toimitko sinäkin näin töissä? Kuusi merkkiä, jotka voivat kieliä ahdistuksesta

Ihminen, jolla on korkean toimintakyvyn ahdistuneisuutta, voi vaikuttaa ulkoisesti siltä, että kaikki on kunnossa. Tosiasiassa hänen sisäinen maailmansa ja kenties mielenterveytensäkään eivät välttämättä ole parhaimmalla mahdollisella tolalla.

Heillä on jatkuvasti päällä "jos en saa tätä tehtyä, tapahtuu jotain pahaa" -mentaliteetti. Sellaisen tunteen kanssa voi olla vaikeaa olla päivästä toiseen.

Ehkä liikaa asioita tehtävälistalla

Lyonsin mukaan korkean toimintakyvyn ahdistus on merkki myös siitä, että on liikaa asioita, joihin pitäisi keskittyä. Resursseja saati hallinnan tunnetta sen sijaan ei ole riittävästi.

1. Perfektionismi ja tarve olla paras kaikessa

Perfektionisti yrittää olla paras kaikessa, mikä on mahdotonta. Näin toteaa amerikkalainen terapeutti Erin L. Moran .

– Korkean toimintakyvyn ahdistuneisuutta poteva voi olla perfektionisti työssään, koska hän on huolissaan siitä, miten muut häneen suhtautuvat, sanoo Lyons.

2. Keskittyminen herpaantuu stressin tai murehtimisen vuoksi

Ihmisen, jolla on korkean toimintakyvyn ahdistuneisuutta, voi olla vaikea keskittyä työtehtäviinsä tai hänen huomionsa herpaantuu herkästi.

Keskittymiskyvyn puute johtuu stressistä, huolesta ja ahdistuksesta. Moranin mukana tästä seuraa lopulta se, että henkilöllä on enemmän vaikeuksia olla henkisesti läsnä tehtävissään.

Jos henkilö on ylityöllistetty, ylirasittunut ja kohdistaa itseensä suuret paineet, on todennäköisempää, että hänen aivonsa jättävät jotain asioita pois.

3. Asioiden varmistelu ja validoinnin hakeminen

Vahvistuksen hakeminen määrittää sen, miten he suoriutuvat, mitä ajattelevat ja mitä tuntevat.

– Validointi on erittäin tärkeää ja hyödyllistä, mutta jos tarvitset sitä usein pomoltasi tai työkaveriltasi ilman, että pystyt itse arvioimaan omaa onnistumistasi, voi sinulle syntyä tunne siitä, että et ole tarpeeksi hyvä. Todennäköisesti tosiasiassa kyse on kuitenkin siitä, että muut ihmiset ovat kiireisiä omassa työssään ja unohtavat kehua tai antaa tunnustusta.