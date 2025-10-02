Melua lähes joka päivä kokeneet alakoululaiset raportoivat muita useammin päivittäisestä väsymyksestä ja päänsärystä.

Melua kokeneet alakoululaiset kertoivat oireista noin kolme kertaa useammin verrattuna niihin, jotka eivät kokeneet kouluympäristöä meluisaksi.

Tämä selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) selvityksestä, jota varten käytiin läpi yli sadantuhannen alakoululaisen, yläkoululaisen ja lukiolaisen kyselyvastauksia vuosilta 2016–2023.

Alakouluissa 76 prosenttia oppilaista kertoi kokeneensa melua ainakin joskus kyselyä edeltäneiden kahden viikon aikana. Yläkouluissa ja lukioissa vastaava osuus oli 72 prosenttia viimeisen neljän viikon aikana.

Myös yläkouluissa ja lukioissa väsymys ja päänsärky esiintyivät yhdessä melusta kärsimisen kanssa. Lisäksi lähes joka päivä melua kokevat raportoivat kolme kertaa muita useammin keskittymisvaikeuksista.

Sekä peruskouluissa että lukioissa tytöt kokivat hieman useammin haittaa melusta ja rauhattomuudesta kuin pojat.

Melu kuormittaa

Kyselystä ei selviä, lisääkö melu ja rauhattomuus oppilaiden kokemaa pääsärkyä ja väsymystä vai lisäävätkö päänsärky ja väsymys melun ja rauhattomuuden häiritsevyyttä.

– Tiedämme kuitenkin, että melu on kuormitustekijä, joka vaikuttaa keskittymiseen ja voi vaikuttaa myös lapsen oppimiskykyyn ja muistiin, THL:n erikoistutkija Anniina Salmela sanoo tiedotteessa.

Peruskoulussa vietetään jopa 30 tuntia viikossa, joten oppilaiden hyvinvoinnin parantamiseksi meluun ja rauhattomuuteen tulisi puuttua aktiivisesti.

Kouluissa melua syntyy erityisesti oppilaiden äänistä, mutta myös esimerkiksi kalusteista, teknisistä järjestelmistä, käytävillä liikkumisesta sekä ulkoa kantautuvista äänistä.

Myös huonetilojen akustiikka vaikuttaa siihen, kuinka meluisiksi tilat koetaan.