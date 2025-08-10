Litku Klemetti on huojentunut, että Flow-keikka on takanapäin: "Minun on ollut pakko käydä kunnolla läpi näitä asioita"

Myös Litku Klemetti on osallistunut viime aikaiseen Flow Strike -keskusteluun. Hän kertoi MTV Uutisille saaneensa osakseen painetta, jonka tiimoilta hänen on ollut pakko syventyä aiheeseen ja muodostaa siitä omaa kantaansa.

Flow-festivaalia vietetään tänä viikonloppuna Helsingin Suvilahdessa. Perjantai-iltapäivällä lavalle nousi Litku Klemetti, eli Sanna Klemetti yhdessä yhtyeensä kanssa.

Klemetti yhtyeineen esiintyi Flow’ssa ensimmäisen kerran vuonna 2015. Elettiin aikaa, kun kokoonpano oli vielä hyvin alussa musiikkiurallaan.

– Bändejä perui, monet peruivat. Me olimme varmaan viides (vaihtoehto). Sanoimme, että joo, kyllä me tullaan. Se oli ehdottomasti isoin keikkamme siihen asti, Klemetti kertoi MTV Uutisille Flow-perjantaina.

Klemetti muistaa, että teltta, jossa he tuolloin esiintyivät, oli täynnä yleisöä.

– Sehän oli hirveä shokki, että mitä ihmettä. Se oli jonkinlainen läpimurto meille, hän kertasi.

Tämän vuoden Flow-keikka sujui Klemetin mukaan hienosti, mutta laulaja myönsi siihen liittyneen myös jännitteitä. Hän sanoi olevansa huojentunut siitä, että keikka on nyt takanapäin.

Flow’n ympärillä on kuohunut tänä vuonna. Flow Strike -kampanja on kannustanut sekä yleisöä että artisteja boikotoimaan Flow’ta sen emoyhtiö Superstruct Entertainmentin omistajan, yhdysvaltalaisen jättisijoitusyhtiö KKR:n Israel-kytkösten vuoksi. KKR:llä on sijoituksia israelilaisissa yrityksissä.

Klemetti avasi MTV Uutisille Flow Strikea koskevia ajatuksiaan. Hän haluaisi sallia sen, että ihmiset ovat ikään kuin kesken ajatustensa kanssa.

– Toki tuomitsen kansanmurhan ja olen ihan hirveästi oppinut tässä viime viikkoina, varsinkin tällä viikolla, kun olen yrittänyt lukea ihan kaiken mitä löytyy. Olen saanut sellaista painetta, että minun on ollut oikeasti pakko kunnolla käydä läpi näitä asioita ja muodostaa jonkinlaista omaa kantaa, Klemetti kertoi.

– Olen hyvin kesken vieläkin kaikkien asioiden kanssa, paitsi sen, että ajatukseni ja myötätuntoni on siviilien ja lasten puolella ja kaikkea tätä hirveyttä vastaan, hän jatkoi.

Litku Klemetin keikan aikana esiintymislavan näytöillä oli näkyvissä QR-koodi ja sen yhteydessä teksti "Auta palestiinalaisia". QR-koodi johti YK:n Maailman ruokaohjelma -järjestön verkkosivuille, jonka kautta pystyi tekemään rahalahjoituksia.

– Meitä lähestyi graafikko, jolla oli idea, miten voisi osoittaa solidaarisuutta. Artistit saivat itse valita avustuskohteen, joka näkyy, kun QR-koodin lukee puhelimella, Klemetti valotti.

Vastaavia QR-koodeja on näkynyt myös muiden artistien Flow-keikoilla.

0:37 Flow Strike -kampanja järjesti mielenosoituksen festivaalialueen ulkopuolella. Aihe puhutti myös festarikansaa ja moni artisti on ottanut kantaa palestiinalaisten puolesta.