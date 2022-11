Tietty valittajatyyppi voi ajaa firman kaaokseen – näin hän toimii: "Siitä se pyörä lähtee pyörimään"

Asiakkaiden valituksiin vastaaminen on asiakaspalvelutyön arkea. Usein kyse on asiallisista valituksista, mutta aina ei valittaminen mahdu asiallisuuden raameihin. Asiakaspalvelu saattaa joutua tekemisiin kohtuuttoman valittajan kanssa.

Asiakaspalvelun vuorovaikutustilanteissa on tarpeen tunnistaa se, millä tyylillä asiakas on liikkeellä, sanovat asiakaspalveluvalmentaja Jari Matveinen ja viestinnän kouluttaja Taina Parviainen Kauppalehden Tänään töissä -ohjelmassa. Kyse ei ole persoonallisuuden tunnistamisesta, vaan vuorovaikutustilanteeseen sopivan lähestymistavan oivaltamisesta.

– Kyse on hetkittäisestä valitustyylistä, jonka ihminen saattaa ottaa siinä tilanteessa tunnekuohun vallassa, Taina Parviainen Kauppakamarista sanoo.

Asiakkaan valitustyyli saattaa olla esimerkiksi saarnaaminen, jaaritteleminen tai komentaminen. On myös yksi valittajatyyppi, jonka tunnistaminen mahdollisimman varhain on erittäin tärkeää. Kyse on kohtuuttomasta valittajasta eli kverulantista.