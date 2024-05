Nuoret kokevat laajasti häirintää asiakaspalvelutyössä – nämä alat nousevat esiin

PAMin jäsenkysely kertoo, että peräti 80 prosenttia nuorista on kohdannut häirintää työssään viimeisen vuoden aikana. Seksuaalista häirintää on kokenut yli puolet palvelualoilla työskentelevistä alle 25-vuotiaista.

– Kauppa on Suomen suurin nuorten työllistäjä. Toisaalta myös se asiakaskunta on tosi laaja, koska kaikki käy kaupassa. Eli sinne mahtuu silloin iso kirjo erilaisia ihmisiä. Ja kolmanneksi, kaupassa tietysti tehdään paljon nimenomaan siellä asiakasrajapinnassa sitä työtä. Eli niitä asiakaskohtaamisia tulee ihan koko ajan, sanoo Kaupan liiton työmarkkina-asiantuntija Pilvikki Viertolahti.

Vastuu työnantajalla

Kaupan liitto on tehnyt yhdessä PAMin kanssa oppaan, jonka tarkoitus on antaa työntekijälle keinoja, miten häirintään voi puuttua. Järeämpiä keinoja vielä kaivataa.

– Yksi iso asia, jota me tällä hetkellä ajamme vahvasti lainsäädäntöön on yrityslähestymiskielto. Esimerkiksi Ruotsissa yksittäinen kaupanalan yritys voi hakea tällaista määräaikaista lähestymiskieltoa häiritsevästi käyttäytyvälle asiakkaalle. Tätä meillä valitettavasti ei Suomessa vielä ole. Uudistuksella on erittäin kova kiire, jotta me saamme tämän ikävän kehityskulun häirinnän lisääntymisestä katkaistua, sanoo Viertolahti.