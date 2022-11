Tuntuuko ravintolaruoka liian kalliilta? Kallista on nyt myös sen tekeminen: "Ravintolayrittäjälle ei jää juuri mitään per annos"

MTV Uutisten Makuja-ruokasivuilla kerrottiin torstaina helsinkiläisen sushiravintolan haasteista . Aiemmin suuressa suosiossa ollut lähiöravintola kärsii yhtäkkiä asiakaskadosta ja liikevaihto on pudonnut tasaisesti viime keväästä lähtien.

Karu todellisuus saattaa iskeä ensi vuonna

Timo Lapin mukaan ihmiset palasivat ravintolapalveluiden pariin koronarajoitusten jälkeen ja patoutunutta kysyntää oli selvästi ilmoilla. Kuluva syksy on ollut alalla pääosin hyvä ja pikkujoulukaudestakin povataan MaRa:n jäsenkyselyissä oikein onnistunutta.

Ravintolatoimintaa ei yleensä lopeteta konkurssin kautta

Tammikuu on muutenkin perinteisesti hiljaista aikaa ravintoloissa, joten silloin alkaa toden teolla näkyä, miten asiakkaiden talouden kiristyminen vaikuttaa kysyntään. Konkurssiaaltoon Lappi ei kuitekaan usko, sillä ravintolatoimintaa ei yleensä lopeteta konkurssin kautta.

– Ravintoloita on kuitenkin paljon tälläkin hetkellä myynnissä. Toki normaalinakin ajankohtana on, mutta nyt on selkeästi enemmän.