10 000 Finnairin asiakkaan lennot peruttiin – näistä asioista voi hakea korvauksia

MTV:lle on tullut yhteydenottoja, joissa kerrotaan, ettei tieto lennon peruuntumisesta ole saavuttanut Finnairin asiakkaita ennen lentokentälle saapumista, eikä asiakaspalveluun ole saatu yhteyttä.

Finnairin viestintäjohtaja Päivyt Tallqvistin mukaan valtaosa asiakkaista on saanut tiedon lennon peruuntumisesta hyvissä ajoin.

– On varmasti joitakin tapauksia, joissa tämä viesti ei ole mennyt perille. Silloin asiakas on valitettavasti tullut sinne lentoasemalle ja saanut siellä sen tiedon.

– Jonkun verran on ollut jonoja erityisesti siinä tapauksessa, jossa tarjottu uudelleenreititys ei ole ollut sellainen, joka asiakkaalle syystä tai toisesta sopii.

"Asiakkaan kannattaa hoitaa ja hakea lipun takaisinmaksu"

– Tietysti huolenpito on meidän vastuullamme sellaisissa tilanteissa, joissa korvaava lento on vasta jonkin ajan kuluttua, Tallqvist sanoo.

Hän kertoo, että Finnairilta voi hakea korvauksia myös silloin, kun lippu jää käyttämättä tai uudelleenreititys on viivästynyt huomattavasti.

– Lipun hinnan takaisinmaksu on luonnollisesti asia, jonka asiakkaan kannattaa hoitaa, ja hakea lipun takaisinmaksu meiltä. Jos uusi reititys on kovin paljon viivästynyt, niin voi hakea vakiokorvauksia EU-lainsäädännön mukaisesti. Ne käsitellään tapauskohtaisesti.

– On selvää, että tällaisissa tilanteissa, jossa poikkeuksellisen suuri määrä lentoja joudutaan lentoyhtiöstä riippumattomasta syystä perumaan, niin silloin se valitettavasti ruuhkauttaa meidän palautetoimintojamme.

Liikenne palaa normaaliksi iltapäivällä

Finnair perui noin sata lentoa, kun lentoyhtiön matkustamohenkilökunta aloitti lakon sunnuntai iltapäivällä. Peruutetut lennot koskivat yhteensä noin 10 000 asiakasta. Useat heistä on joutunut yöpymään kohteessaan ennen korvaavaa lentoa.

– Varsin suuri määrä asiakkaita valitettavasti joutui siihen tilanteeseen, että heidän matkansa piti uudelleen järjestää. Olemme tietysti hyvin pahoillamme siitä, että tästä on aiheutunut huolta ja vaivaa meidän asiakkaillemme, Tallqvist kertoo.

Hänen mukaansa kaikki peruutukset ja uudelleenreititykset on nyt saatu tehtyä. Liikenne palautuu arvioidusti normaaliksi tänään maanantaina kello 15 jälkeen, kun matkustamohenkilökunnan on määrä palata töihin.

Maanantain jälkeen muutoksia on vielä kahden lennon osalta. Bangkokin ja Dubain tiistain paluulennot on peruttu, koska maihin menevät lennot on jouduttu perumaan.