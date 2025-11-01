Matkustaja sai kuljettaa kokoontaittuvaa pyörätuolia lentokoneen matkustamossa kolme kertaa, mutta ei neljättä. Hän syytti lentoyhtiötä syrjinnästä.
Finnairin koneella matkustanut ei saanut kuljettaa pyörätuoliaan matkustamossa, vaan se vietiin ruumaan lentomatkan ajaksi. Hän pyysi yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakuntaa tutkimaan mahdollista syrjintää.
Asiakas oli saanut kuljettaa pyörätuolia kolme kertaa matkustamossa istuinten yläpuolella olevassa säilytyslokerossa, muttei neljättä kertaa. Neljännellä kerralla pyörätuoli laitettiin matkan ajaksi ruumaan.
Matkustaja käyttää pyörätuolia liikkumiseensa, ja hän pyysi yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakuntaa tutkimaan oliko kyseessä syrjinnästä.
Valittajan pyörätuoli vietiin maksutta ruumaan, ja se tuotiin valittajan paikalle laskeutumisen jälkeen. Kuvituskuva.Shutterstock
"Nolostuttavaa, turhauttavaa ja syrjivää"
Valittajan mukaan myös matkustamohenkilökunnan käytös oli "erittäin ammattitaidotonta".
Hän kertoo, että oli "nolostuttavaa, turhauttavaa ja syrjivää" vastata henkilökunnan "samoihin kysymyksiin". Hänen mukaansa lentoyhtiön henkilökunnan työntekijät olivat vihaisia ja huusivat.
Finnairin asiakaspalvelussa oli todettu, että mikäli taitetun pyörätuolin koko ylittää käsimatkatavaran kokorajoituksen, se pitää laittaa ruumaan.
Tämä tieto on ollut myös nähtävillä Finnairin nettisivuilla.
Asiakaspalvelu keskusteli ennen matkaa asiakkaan pyörätuolin mitoista. Kuvituskuva./All Over Press
Asiakaspalvelusta oli myös ilmoitettu, että pyörätuolin paino ylittää 10 kilogramman painorajan.
Finnairin mukaan sillä ei ollut merkitystä, että kolmella aiemmalla kerralla pyörätuolia on saanut kuljettaa matkustamossa.
– Finnair Oyj:n syy kieltäytyä pyörätuolin kuljettamisesta matkustamossa on perustunut lentomatkustamisen turvallisuusvaatimuksiin, yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan päätöksessä todetaan.
Lautakunnan mukaan myöskään "valittajan subjektiivinen kokemus (palvelu)tilanteesta ei riitä häirinnän tunnusmerkistön täyttymiseen."
Vaati anteeksipyyntöä
Matkustaja valitti lautakunnan päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen ja vaati päätöksen kumoamista.
Hänen mukaansa päätös oli "selvästi puolueellinen lentoyhtiön suuntaan". Hän vaati, että asiaa käsiteltäisiin suullisesti, ja valittaja saisi korvausta ja anteeksipyynnön.
Hallinto-oikeus ei suostunut valittajan pyyntöön, vaan ratkaisi asian kirjallisesti.
Hallinto-oikeus katsoi asian samalla tavalla kuin yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta. Matkustaja ei ollut estynyt käyttämästä Finnairia, vaikka hän ei saanut kuljettaa pyörätuoliaan matkustamossa.
Myöskään asiakaspalvelu ei ollut hallinto-oikeuden mukaan syrjivää, vaikkakin haastavaa.