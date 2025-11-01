Matkustaja sai kuljettaa kokoontaittuvaa pyörätuolia lentokoneen matkustamossa kolme kertaa, mutta ei neljättä. Hän syytti lentoyhtiötä syrjinnästä.

Finnairin koneella matkustanut ei saanut kuljettaa pyörätuoliaan matkustamossa, vaan se vietiin ruumaan lentomatkan ajaksi. Hän pyysi yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakuntaa tutkimaan mahdollista syrjintää.

Asiakas oli saanut kuljettaa pyörätuolia kolme kertaa matkustamossa istuinten yläpuolella olevassa säilytyslokerossa, muttei neljättä kertaa. Neljännellä kerralla pyörätuoli laitettiin matkan ajaksi ruumaan.

Matkustaja käyttää pyörätuolia liikkumiseensa, ja hän pyysi yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakuntaa tutkimaan oliko kyseessä syrjinnästä.