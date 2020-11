Kuopion kouluhyökkääjää pidettiin mielentilatutkimuksessa "rajatapauksena" – tuomio raottaa karmean teon motiivia

– [Joel] Marinille suoritetun mielentilatutkimuksen mukaan hän ei ole mielisairas ja hänen kognitiivinen kapasiteettinsa on hyvä, tuomiossa kerrotaan.

Tuomiossa analysoidaan tekijän mielenterveysongelmia

– Hän on kokenut kärsineensä epäoikeudenmukaisesta elämäntilanteesta ja kohtelusta ja katkeroitunut.

– Marin oli kokenut omansa ja muiden elämän arvottomaksi. Marin oli etsinyt internetistä tietoja koulusurmaajista ja samaistunut heidän kokemuksiinsa. Marin on kuvannut sisäisen pahan olonsa ja raivonsa ja vihansa kasvaneen opintomenestyksen heikentymisen jälkeen, ja vihan kohteiksi joutuivat sijaiskärsijöinä hänen uudet luokkatoverinsa. Hänen ensisijainen motiivinsa teolleen oli ollut itsemurha, tuomiossa kerrotaan.

Sai tyydytystä teon salaamisesta ja nautti uhrin pistämisestä miekalla

– Hän on kertonut teollaan tavoitelleensa myös sitä, että hänet muistetaan sen johdosta, ja pyrkineensä salaamaan suunnitelmansa kaikilta niin, että teko yllättäisi kaikki. Tämän onnistumisesta hän on kertonut saaneensa tyydytystä. Marin on esitutkinnassa kertonut nautiskelleensa tilanteessa, jossa hän pisteli miekalla maahan jo lyyhistynyttä [uhria].