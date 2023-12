The Guardianin toimittaja testasi saunomista Helsingissä ja Tampereella: Tämä yllätti eniten

Bryant vieraili julkisissa saunoissa Tampereella ja Helsingissä selvittääkseen, onko juuri saunominen syynä siihen, että suomalaiset on valittu useasti maailman onnellisimmaksi kansaksi.

Sauna on muutakin kuin vain paikka saunoa

Useissa muissa maissa saunomista markkinoidaan useimmiten kalliina kokemuksena, joka on mahdollista vain harvoille.

Toisin on Suomessa, jossa sauna löytyy useasta kodista ja julkisissa saunoissa käyminen on edullista. Yli puolelle suomalaisista tärkeintä asuntoa hakiessa onkin, että kotoa löytyy sauna .

Rajaportin saunassa Tampereella vieraillessaan Bryant ymmärtää, että sauna on kaikkea terapiasta pubiin, pakopaikkaan, väittelytilaisuuteen ja päiväkotiin.

– Se on paikka, missä kaikenikäiset ihmiset tulevat yhteen. Iäkkäämmät vakiokävijät tarkastavat toistensa voinnin, jos joku ei ilmesty paikalle tavalliseen sauna-aikaan ja nuoret lapset leikkivät ammeissa lattialla, Bryant kirjoittaa.

Löylyt yllättivät eniten

Miranda Bryant kertoo reportaasissaan, että löylyä kuvailtiin hänelle kuin intensiivisenä halauksena, mutta että jokaisella saunalla on omanlaisensa löyly.

– Löylyn konsepti on jotain, mitä alan ymmärtää vasta mentyäni saunaan. Maku on aromaattinen ja hieman katkera, vähän kuin vihreä tee ja se tuoksuu koivulta. Mutta "halauksen" intensiivisyys on melkein ylivoimainen ja parin minuutin päästä minun pitää mennä ulos. Iho pistellen, rintakehä ja ohimo kevyesti sykkien, tunnen olevani täysin hetkessä, Bryant kirjoittaa.