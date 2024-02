Suomea fanittavassa Japanissa on saunaharrastajia yhtä paljon kuin Suomessa asukkaita – tavoitteena "totonou-transsi"

Japanissa saunat on tunnettu jo pitkään – ne ovat löytäneet paikkansa osana maan onsen-kulttuuria. Onsen tarkoittaa kuumista lähteistä vetensä saavia kylpylöitä, ja niiden yhteydessä on lähes poikkeuksetta sauna.

Kuttari-järven sauna edustaa kuitenkin paljon uudempaa saunailmiötä, jossa suomalaisella saunalla on tärkeä rooli.

– Japanissa on alkanut 2010-luvulla uudenlainen, massiivinen saunabuumi. Saunoja on Japanissa jo reilusti yli kymmenen tuhatta, ja niitä löytyy kaupungeista ja etäisistäkin paikoista, kertoo Hokkaidon yliopistossa saunoja tutkiva Eetu-Antti Hartikainen .

– Aiemmin sauna on nähty lähinnä vanhempien miesten juttuna, mutta nyt saunaharrastus on siirtynyt koskemaan koko japanilaista yhteiskuntaa.

Saunabuumi

– Sauna nähdään siistinä, ja se on tietyllä tavalla muotia – siksi saunominen on niin suosittua nyt.

Aktiivisia saunojia lienee siis Japanissa jo enemmän kuin Suomessa. Hayashi korostaa, että sauna on tällä hetkellä suosittu etenkin nuorten japanilaisten keskuudessa.

– Saunojien keski-ikä on 20–30 vuotta. Tällä hetkellä nuoret vetävät saunabuumia ja tekevät saunoista suosittuja, Hayashi kertoo.

Seurauksena oli Avanto 37, jossa on onsen-kylpylän yhteydessä neljä suomalaistyyppistä saunaa, palju sekä avanto – ainoa laatuaan Japanissa.

Japanilainen saunakulttuuri

Japanissa saunakulttuuri on alkanut kuitenkin elää omaa elämäänsä, ja saunaharrastajat ovat myös kehitelleet hyvin tarkkaan määritetyn tavan saunoa.

Saunojen yhteydessä on usein kuuma kylpy eli onsen, sekä erillinen kylmäallas. Saunassa hikoilu sekä kylmäaltaassa ja ulkoilmassa vuorotellen vilvoittelu muodostavat kolmikierron, jonka tavoite on totonou.

– Moni japanilainen kysyy, mikä olisi sopiva käännös tai vastine tälle sanalle, mutta tällaista ei suomen kielessä tunnu olevan. Se on eräänlainen saunatranssi, syvän rentoutumisen tila, jossa stressi vapautuu, saunatutkija Hartikainen selittää.

Suomalainen sauna on ihanne

Hayashi on konsultoinut myös muita saunanpitäjiä ympäri Japania auttaessaan heitä rakentamaan mahdollisimman suomalaistyyppisen saunan. Suomalainen saunakokemus selvästi kiinnostaa Japanissa.

– Suomalaistyyppinen sauna on eräänlainen ideaali, Hartikainen kertoo.

– Moni haluaa kokea juuri suomalaisen saunan, ja yksi erityinen ihanne on löylyn heittäminen itse, jolloin lämpötilan ja kosteuden säätämisen saa omiin käsiin, Hartikainen kuvailee.

– Japanilaiset eivät juurikaan nuku. Keskimäärin yöunet jäävät kuuteen ja puoleen tuntiin, ja yhdistettynä kiireeseen se sekoittaa aivoja. Saunominen virkistää mieltä ja parantaa unenlaatua, ja se on tehnyt niistä suosittuja.

Hyvinvoinnin mallimaa Suomi

Suomalaissaunan suosion taustalla vaikuttaa myös vahva Suomi-kuva. Suomi on perinteisesti tunnettu Japanissa designin, Muumien ja joulupukin maana, mutta viime vuosina huomiota on herättänyt myös suomalainen elämäntapa, yhteiskunta ja maailman onnellisimman maan titteli.

– Käytyäni Suomessa koin, että se on todella onnellinen maa, luonto on kaunis ja ruoka on hyvää. Sanoisin, että Suomi ja Pohjoismaat yleensä ovat nyt suosittuja, kertoo Hayashi.