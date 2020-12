Suomalainen saunaperinne pääsi Unescon kulttuuriperinnön luetteloon! Paljaat peput piti sensuroida, hakemuksessa ei saanut sanoa sanaa "alasti"

Päätöksen teki 24 maan edustajista koostuva hallitustenvälinen komitea Pariisissa. Kohde on Unescon aineettoman kulttuuriperinnön luettelossa Suomen ensimmäinen.

Museovirasto vastaa sopimuksen toimeenpanosta Suomessa. Tunnustuksen antanut Unesco on Yhdistyneiden kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö.

Suomalainen sauna on tunnettu kansainvälisesti, sillä jo pelkästään sauna-sana on levittäytynyt ympäri maailman.

Saunaperinnettä on nyt virallisestikin vaalittava

Suomella on nyt erityinen vastuu vaalia omaperäistä saunaperinnettään. Tämä tarkoittaa sauna-asioiden edistämistä erityisen saunaringin avulla. Saunarinkiin on kutsuttu erilaisia saunaseuroja ja saunayhteisöjä mukaan. Suunnitelmissa on myös suojella muutamia yleisiä saunoja.