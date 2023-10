Onko saunasta tullut vain varasto? "Älyttömän halpa ja edullinen tapa" parantaa paloturvallisuutta

Saunan riskeistä muistutellaan tasaisin väliajoin. Esimerkiksi vakuutusyhtiö If muistutti jo vuonna 2021 , että saunan käyttö vaatehuoneena tai pyykinkuivatusalueena on iso paloriski.

Virkavallan mukaan viisi henkeä vaatinut Hakunilan palo sai alkunsa saunasta. Poliisin mukaan saunassa oli sinne kuulumatonta materiaalia. Yleisin syy saunapalolle on vakuutusyhtiön mukaan kiukaan ja palavan materiaalin välille jäänyt liian pieni etäisyys.

Mutta käyttävätkö nykyasujat saunoja vain kaappitilana? Selvitimme, mikä on oman saunan merkitys nykyasujalle.

" Sitten on niitä, jotka eivät voi ymmärtää saunomista"

Onnettomuustutkintakeskuksen vuoden 2016 raportissa todetaan, että saunan käyttö on nykyisin yhä useammalle suomalaiselle vierasta. Toisaalta joillekin oma löylyhuone voi olla vuokra-asunnon ehdoton ehto.

– Tämä on niitä asioita, joissa porukka vahvasti jakaantuu kahtia siinä mielessä, että monen mielestä oma sauna olisi kovin ihana eikä siihen ole aina varaa. Sehän vie neliöitä, jotka ovat kalliita. Sitten on niitä, jotka eivät voi ymmärtää saunomista, Vuokralaiset ry:n toiminnanjohtaja Anne Viita kuvailee.

Myös maahanmuuttajataustaisilla suhtautuminen saunaan on kaksijakoista.

"J os asunto on ahdas ja pyykit eivät kuivu, kyllä sen houkutuksen käyttää saunaa kuivatustilana ymmärtää"

Suurin osa kansasta tietää, että sauna on pesemistä, ei esimerkiksi tavaran varastointia varten. Pyykkejä saunassa ei koskaan tulisi kuivattaa, mutta Viita toisaalta ymmärtää ajatuksen vetovoiman. Syksyllä ilman kosteusprosentti voi olla korkea eivätkä pyykit tunnu kotona kuivuvan millään.

– Jos asunto on ahdas ja pyykit eivät kuivu, kyllä sen houkutuksen käyttää saunaa kuivatustilana ymmärtää. En suosittele sitä, mutta toisaalta ymmärrän, miten tämä ajatus saattaa lipsahtaa mieleen, Viita sanoo.

Vuokranantajat ja taloyhtiöt tiedottavat Viidan mukaan nykyisin hyvin siitä, miten saunaa käytetään ja mikä siellä on sallittua.

– Se on älyttömän halpa ja edullinen tapa huolehtia paloturvallisuudesta.

Tämä taloyhtiön saunoissa hiertää

Saunaton on ainakin asumiskustannuksen suhteen yleensä onnekkaampi, sillä sähkö ja neliöt ovat molemmat kalliita. Myös yleiset saunat ovat kasvattaneet suosiotaan. Erityisen selväksi kaipuu hyviin löylyihin kävi keväällä 2020.

– Koronakeväänä, kun saunoja suljettiin, sulkemisten aiheuttama pahan mielen määrä oli ihan järkyttävä. Meille tuli todella paljon puheluita siitä, voiko näin todella tehdä. Kyllä on näin, että saunaan menee pienituloisempikin suomalainen mielellään nauttimaan omasta ajasta ja miellyttävästä ympäristöstä, Viita kuvaa.

Pukuhuonetoiminta on monille suomalaisille tarkkaa, ja moni uskoo juuri oman perheen tapojen olevan niitä oikeita. Myös joidenkin taloyhtiöiden määrittelemät löyly- ja pesuajat herättävät tunteita.

"Huonot löylyt" latistavat kotisaunan käyttöä

– Osittain saunomisessa on tapahtunut muutosta: omia saunoja ei käytetä entiseen tapaan kerrostaloissa, mutta ihmiset ovat koronaa ennen ja sen jälkeen löytäneet julkisiin saunoihin. Energian hintojen nousu on varmasti myös hillinnyt jonkin verran kotisaunojen käyttöä, Suomen Saunaseuran toiminnanjohtaja Janne Koskenniemi sanoo.

– Jos on tarjolla mahdollisuus lähteä parempaan saunaan, moni käy siellä. Kotisauna on ehkä käytössä, jos ollaan perheen parissa, esimerkiksi jouluna, Koskenniemi pohtii.

Toisaalta joillekin kylpyhuoneen perältä löytyvä sauna on valtavan rakas. Kotisaunan suosio saattaakin riippua nimenomaan laadusta. Kerrostaloasuntoihin löylyhuoneita on aiempina vuosikymmeninä rakennettu vaihtelevalla menestyksellä.

– Valitettavasti joissain kerrostalojen saunoissa on ehkä hieman pantu mutkia suoriksi rakentamisen laadussa. Esimerkiksi happikierron varmistaminen ei ole ollut kovin laadukasta, Koskenniemi sanoo.

– Varmasti on niin, että kun on mahdollista käydä laadukkaassa yleisessä saunassa, tarve omalle saunalle kerrostaloasunnossa voi olla pienempi. Uskon, että moni olisi kyllä tyytyväinen, jos ei olisi omaa saunaa, vaan laadukkaampi taloyhtiön yleinen sauna. Jos miettii hintatasoa pääkaupunkiseudulla, sauna on aika iso panostus neliöissä mitattuna.