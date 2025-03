Asiantuntija lataa suorat sanat suomalaisesta saunaviennistä: "Emme ole tehneet tarpeeksi"

Suomalaisten pitäisi tarjota ulkomaalaisille kunnollinen saunabuffet, sanoo Business Finlandin neuvonantaja. Tätä se tarkoittaa.

Yhdysvaltalaiset ovat innostuneet suomalaisesta saunasta ja talviuinnista. Yhdysvaltoihin perustetaan saunoja vauhdilla. Googlessa suosituimmaksi Suomeen liittyväksi hakusanaksi on Visit Finlandin mukaan noussut sauna. Ruotsin euroviisuedustajaksi nousi suomenruotsalainen KAJ-yhtye saunalaulullaan Bara bada bastu.

Asiantuntijan mielestä nyt jos koskaan suomalaisten kannattaisi markkinoida saunaa voimallisesti ulkomaille.

– Emme ole tehneet tarpeeksi suomalaisen saunan tuotteistamiseksi eikä sen viemisessä maailmalle. Täällä on vain pistemäistä tuotevientiä, mutta saunakokemusta kokonaisuudessa ei ole kukaan tuotteistanut niin, että se voidaan kaupallistaa ja kansainvälistää, toteaa Business Finlandin vanhempi neuvonantaja Kimmo Koponen Viiden jälkeen -ohjelmassa.

Business Finland tarjoaa yrityksille kansainvälistymis- ja rahoituspalveluita. Koposen mukaan puhetta kyllä Suomessa piisaa, mutta tekijät eivät ole vielä löytäneet toisiaan.

– Mahdollisuudet ovat suuret, kunhan saadaan suomalaiset pelaamaan yhteen.

Nyt ruotsalaiset ja varsinkin baltit ovat Koposen mukaan aggressiivisia viemään "suomalaista saunaa" ulkomaille. Myös Saksa saattaisi napata saunamme.

– Saunan kysyntä on suurta Japanissa ja Koreassa. Parhaimmassa nosteessa ovat kuitenkin Yhdysvallat ja Kanada. Sen osoittaa vastikään tapahtunut yhdysvaltalaisten somevaikuttajien vierailu Suomeen. He halusivat tietää, millainen on alkuperäinen suomalainen saunakokemus.

Eric Sheldon pitää jenkkisaunaa suomalaisen perinteisen saunan halpana kopiona.

Eric ihastui hiljaisuuteen

Yhdysvaltalainen Eric Sheldon saapui Los Angelesin sykkeestä Helsingin Laajasaloon nauttimaan hiljaisuudesta, talviuinnista ja saunasta. Hänen mukaansa Yhdysvalloissa tiedetään, että sauna on nimenomaan Suomesta.

– Los Angelesissa saunat ovat yksityisiä tai kuntosalin yhteydessä. Ne ovat joko infrapunasaunoja tai saunabaareja. Istut kuin kuumassa taskussa kotelomaisesti ja hikoilet. Se on kaukana siitä, kun kylvet oikeassa saunassa pulahdat kylmässä Itämeressä.

Laajasalossa vieraili hiljattain yhdysvaltalaisten somevaikuttajien ryhmä, joka kävi talviuimassa ja saunomassa pitkän kaavan mukaan. Villa Furuvikin saunayrittäjä Tea Lindberg yllättyi, kuinka paljon maailmalla viiden tähden kohteissa vierailleet yhdysvaltalaiset kokemuksestaan pitivät.

– He pitivät tätä paikkaa tosi autenttisena. Esimerkiksi he pitivät rantasaunastamme, joka on vanha höyrylaivapysäkki 1800-luvulta.

Tammikuussa New Yorkissa sauna- ja kylpyläseminaarissa vieraillut Lindberg kertoo, että saunominen on nyt Yhdysvalloissa todella trendikästä.

– Siellä nousee saunoja kuin sieniä sateella ympäri Pohjois-Amerikkaa. Ihmiset ovat tietoisia saunomisen terveyshyödyistä.

Yhdysvalloissa on Lindbergin mukaan tavallista, että saunomiseen annetaan etukäteen tarkat ohjeistukset ja jopa minuuttiaikataulut.

– Myydyin tuote ulkomaille suomalaisesta saunatarvikkeista on tiimalasi.

Kiukaat ja kipot eivät erillisinä vientituotteina riitä

Business Finlandin vanhempi neuvonantaja Kimmo Koponen kaipaa Suomeen veturiyritystä, joka kokoaisi suomalaisen saunan elementit yhteen.

– Suomalaista saunaa voisi tarjoilla kuin buffet-pöytää, jossa kaikki ainesosat sopivat yhteen. Asiakas voisi valita, millaisen elämyksen haluaa.

Pelkkä kiukaiden, tekstiilien, kippojen ja tuoksujen myynti erikseen ei Koposen mukaan riitä.

– Ulkomaiset asiakkaat haluavat kokonaisratkaisuja, eivätkä erillisiä palikoita. Ihmiset etsivät hyvinvointia ja terveyttä. Vain suomalainen osaa kertoa, mikä on hyvän löylyn salaisuus.

Koponen veisi suomalaista saunaa maailmalle pohjoismaisella yhteistyöllä. Ideana voisivat olla norjalaiset rahat, tanskalainen design, ruotsalainen markkinointitaito ja suomalainen rakentamisosaaminen.

Katso yllä olevalta videolta, kuinka yhdysvaltalaiset somevaikuttajat ihastuivat suomalaissaunaan!