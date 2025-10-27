Neste vakuuttaa, että Suomessa riittää polttoaineita.
Yhtiön mukaan Yhdysvaltojen ja Britannian äskettäin asettamilla pakotteilla on kuitenkin vaikutuksia muun muassa maksuliikenteeseen.
Suomessa on Nesteen mukaan myös riittävästi kuljetuskalustoa polttoaineiden kattavaan jakeluun.
STT uutisoi viime viikolla, että Neste on keskeyttänyt polttoainetoimitukset Teboilille.
Teboil kertoi asiakastiedotteessa, että toimituksissa voi esiintyä nykytilanteen vuoksi viiveitä. Tiedotteesta ei ilmene sen julkaisuaikaa.