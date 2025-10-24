Kaustisilla toimivan Teboil-huoltamon yrittäjä kertoo epävarmuudesta, jossa joutuu nyt elämään. Huoltamolla on pitkä historia kaustislaisten kohtaamispaikkana.

– Epävarmuus on vähän semmoinen päällimmäinen ajatus.

Näin sanoo Teboil Kaustisen yrittäjä Toni Peltoniemi MTV Uutisille.

Peltoniemen mukaan hän ei osaa kommentoida vallitsevaa tilannetta, sillä hänellä ei ole vielä "mitään virallista tietoa". Tilanne konkretisoitui hänen mukaansa torstaina.

Torstaina kerrottiin, että Teboilin maksuliikenne uhkaa loppua vajaan kuukauden kuluttua. Taustalla vaikuttavat Yhdysvaltojen venäläiselle öljy-yhtiölle Lukoilille asettamat pakotteet. Lukoil omistaa Teboilin.

STT kertoi jo aiemmin tällä viikolla lähteisiinsä viitaten, että Neste on lopettanut polttoaineen toimittamisen Teboilille. Teboil on hankkinut pääosan polttoaineestaan Nesteeltä.