Kaustisilla toimivan Teboil-huoltamon yrittäjä kertoo epävarmuudesta, jossa joutuu nyt elämään. Huoltamolla on pitkä historia kaustislaisten kohtaamispaikkana.
– Epävarmuus on vähän semmoinen päällimmäinen ajatus.
Näin sanoo Teboil Kaustisen yrittäjä Toni Peltoniemi MTV Uutisille.
Peltoniemen mukaan hän ei osaa kommentoida vallitsevaa tilannetta, sillä hänellä ei ole vielä "mitään virallista tietoa". Tilanne konkretisoitui hänen mukaansa torstaina.
Torstaina kerrottiin, että Teboilin maksuliikenne uhkaa loppua vajaan kuukauden kuluttua. Taustalla vaikuttavat Yhdysvaltojen venäläiselle öljy-yhtiölle Lukoilille asettamat pakotteet. Lukoil omistaa Teboilin.
Helmikuussa 2022 alkaneen Venäjän hyökkäyssodan aikana on Peltoniemen mukaan tullut negatiivisia uutisia "enemmän tai vähemmän" koko ajan.
– Ehkä tämä on sitten se kirsikka kakun päälle.
Toisin kuin monen muun Teboil-aseman kohdalla Peltoniemi ei koe huoltamonsa tulleen boikotoiduksi, vaan pikemminkin kokee saaneensa tukea paikallisilta asiakkailta vaikeidenkin aikojen keskellä. Teboil on monelle kaustislaiselle tärkeä kohtaamispaikka.
Haastattelupäivälle sattui jo aiemmin sovittu pelimannien vierailu huoltamolla lounasaikaan. Peltoniemi todisti hetkeä "melkein tippa linssissä".