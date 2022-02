Teboil-yrittäjää solvataan "Putinin kätyriksi" – Joonas kertoo, mistä kauppiaan leipä oikeasti muodostuu: "Ihmisiltä puuttuu tieto"

Pian Viitanen alkoi pohtia, tuleeko sota näkymään hänen liiketoiminnassaan. Hän on Tampereella sijaitsevan Teboil Vehmaisen kauppias. Teboilin omistaja on venäläinen öljy-yhtiö Lukoil.

Murska-arvosteluja ja vihapuhetta

Viitasen kohdalla viha on näkynyt toistaiseksi vain puheiden tasolla. Teboil Vehmainen alkoi esimerkiksi saada Googlessa yhden tähden arvosteluja, jotka eivät liittyneet mitenkään sen varsinaiseen toimintaan.

Osassa murska-arvosteluista viitataan nimenomaan venäläisomisteisuuteen, osa on jätetty ilman perusteita. Viitanen harmittelee, että ilman perusteita jätetyt yhden tähden arvostelut voivat saada ihmiset ajattelemaan, että yritys tarjoaa huonoa palvelua, vaikka näin ei ole.

Viitanen ymmärtää ihmisten pahaa oloa, mutta toivoo, ettei Putinin sotatoimia kostettaisi suomalaisille yrittäjille. Hän alleviivaa, ettei Teboil ole franchise-ketju, joka maksaisi yritystoiminnan harjoittamisesta Lukoilille. Yrittäjillä on erilaisia sopimuksia Teboilin kanssa. Viitasen kohdalla kytky Venäjään tarkoittaa käytännössä sitä, että hänen liiketilansa vuokranantaja on Lukoilin suomalainen tytäryhtiö Teboil.

– Monesti ihmisiltä puuttuu tieto, että mitä me teemme. Me Teboil-yrittäjät olemme yksityisiä suomalaisia yrittäjiä kaikki omissa toimipisteissämme, Viitanen sanoo.

– On tullut vaikka mitä "Putinin kätyri" -yksityisviestiä firman Facebook-tilille.

Pahimmillaan uhkana henkilökohtainen konkurssi

Bisnes on jo ennestään ollut vaikeuksissa koronarajoitusten aikana. Boikotin vuoksi vaara on, että henkilökuntaa joudutaan seuraavaksi lomauttamaan tai irtisanomaan. Pahimmassa tapauksessa Viitasen pitää sulkea huoltoasema, jonka kauppiaana hän on ollut vasta alle vuoden.