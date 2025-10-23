



Nyt puhuvat Suomen Teboil-tankkaajat Helsingistä Lappiin: "Naapurissa on seuraava tankki" 2:09 Katso videolta, miten Helsingissä suhtauduttiin Teboilien mahdolliseen katoamiseen Suomen katukuvasta. Julkaistu 52 minuuttia sitten Petri Tyynmaa petri.tyynmaa@mtv.fi Juuso Kääriäinen juuso.kaariainen@mtv.fi Joonas Turunen joonas.turunen@mtv.fi Teboilin maksuliikenteen arvellaan toimivan normaalisti enää vajaan kuukauden ajan. Yhdysvallat asettaa uusia pakotteita venäläisiä öljy-yhtiöitä Lukoilia ja Rosneftia vastaan. Lukoil omistaa Teboilin. STT uutisoi omiin tietoihinsa nojaten eilen, että Neste on keskeyttänyt polttoaineiden toimittamisen Teboilille. Helsingissä Teboililla asioineet autoilijat ymmärsivät tilanteen, mutta olivat harmissaan käyttämänsä huoltoaseman mahdollisesta lopettamisesta. – Yrittäjän puolesta olen pahoillani, jos jotakin tällaista seuraa, koska tällä bensa-asemalla yritys palvelee tosi monipuolisesti ja lähes perhemäisesti, Kirsi Salo sanoi. Mahdollisen lopettamisen arveltiin myös heikentävän mahdollisuuksia auton huoltamiseen. – Ymmärrän miksi Teboilia ängetään pois täältä, mutta tietysti se huonontaa tätä verkostoa, missä voi huollattaa autonsa, sanoi renkaita täyttämässä ollut Olli Aho. Yrittäjän puolesta oli pahoillaan myös autoaan tankkamassa ollut Anja Wärilä.





– Jos Lukoil on nyt pannassa, niin ymmärrän senkin puolen, mutta toivon, että he saisivat jatkoa tälle tilanteelle jostain toisesta yhtiöstä, Wärilä sanoi.

Lapissa oltiin vähäsanaisempia.

Mitä mieltä oot siitä, että Teboileita ei ehkä kohta enää ole?



– Elämässä tapahtuu, sattuu ja tapahtuu. Näin se vaan on, Mika Särkelä kommentoi.

Entä, jos käy niin että tuo (Teboil) tuosta mykistyy?

– Ei vaikuta tilanteeseen.

Mikä ettei?

– Naapurissa on seuraava tankkipaikka.

Teboilin huoltamoilla ja niiden liikekumppaneilla on 21. marraskuuta saakka aikaa hoitaa keskinäiset maksunsa, kertoo Helsingin Sanomat.

Lehden mukaan päätös tarkoittaa, että Teboilin maksuliikenne toimii normaalisti enää vajaan kuukauden ajan.

MTV Uutiset ei tavoittanut Teboilia tai kauppiaita edustavaa yhdistystä kommentoimaan tilannetta. Niin ikään tavoittamamme Teboil-kauppiaat kieltäytyivät kommentoimasta, ja tilanne vaikuttaa yllättäneen heidätkin.

Elinkeinoministeri Sakari Puisto (ps.) ei odota jakelun mahdollisen päättymisen Teboilin asemilla vaarantavan Suomen polttoainehuollon huoltovarmuutta maanlaajuisesti tai paikallisesti. Sillä olisi kuitenkin negatiivisia vaikutuksia esimerkiksi ketjun yrittäjille ja työntekijöille.

Kävi Teboilille mitä tahansa, polttoaine ei Suomesta lopu.



– Huoltovarmuus maassa ei kuitenkaan vaarannu, että maassa on jatkossakin polttoainetta ja maahan saadaan polttoainetta, kommentoi MTV:lle Anssi Paalanen, johtava varautumisasiantuntija Huoltovarmuuskeskuksesta.