Teboilin maksuliikenteen arvellaan toimivan normaalisti enää vajaan kuukauden ajan.
Yhdysvallat asettaa uusia pakotteita venäläisiä öljy-yhtiöitä Lukoilia ja Rosneftia vastaan. Lukoil omistaa Teboilin.
STT uutisoi omiin tietoihinsa nojaten eilen, että Neste on keskeyttänyt polttoaineiden toimittamisen Teboilille.
Helsingissä Teboililla asioineet autoilijat ymmärsivät tilanteen, mutta olivat harmissaan käyttämänsä huoltoaseman mahdollisesta lopettamisesta.
– Yrittäjän puolesta olen pahoillani, jos jotakin tällaista seuraa, koska tällä bensa-asemalla yritys palvelee tosi monipuolisesti ja lähes perhemäisesti, Kirsi Salo sanoi.
Mahdollisen lopettamisen arveltiin myös heikentävän mahdollisuuksia auton huoltamiseen.
– Ymmärrän miksi Teboilia ängetään pois täältä, mutta tietysti se huonontaa tätä verkostoa, missä voi huollattaa autonsa, sanoi renkaita täyttämässä ollut Olli Aho.
Yrittäjän puolesta oli pahoillaan myös autoaan tankkamassa ollut Anja Wärilä.