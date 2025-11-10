Pakotteiden vuoksi pinteessä olevat Teboil-huoltoasemat ovat ahtaalla. Yrittäjäpariskunta kertoo sosiaalisessa mediassa kahden Teboil-huoltoaseman sulkemisesta.

Teboilin omistaa venäläinen Lukoil, joka on Yhdysvaltain pakotteiden alaisena. Teboilin rahaliikenne on jumissa ja polttoaineet käymässä vähiin pakotteiden vuoksi.

Helsingin Pakilan ja Itäväylän Teboil-huoltoasemat joutuvat sulkemaan ovensa "toistaiseksi" 21. marraskuuta.

"Niin paljon me kestettiin! Nyt tosiaan ollaan kuitenkin siinä tilanteessa että huoltamoidemme ovet Pakilassa ja Itäväylällä suljetaan toistaiseksi (jätetään vielä pieni oljenkorsi) perjantaina 21.11.2025."

– Kestettiin sodan alettua: uhkailut, vittuilut ja huorittelut. Mut enää me ei kestetä, me ei kestetä sitä että meidän vuokranantajan isoveli on kohta pakotelistalla, ei EU:n pakotelistalla vaan USA:n!, tätä me ei tosiaan kestetä eikä voida itse siihen vaikuttaa.