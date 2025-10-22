STT:n tietojen mukaan Neste on keskeyttänyt polttoaineiden toimittamisen Teboilille. STT:n tiedot ovat peräisin kahdesta eri lähteestä.
Nesteen viestintäjohtaja Hanna Maula sanoi STT:lle, että yhtiö ei kommentoi asiakassuhteisiin liittyviä asioita.
STT on yrittänyt perjantaista asti tavoittaa Teboilin vastuuhenkilöitä, mutta kukaan heistä ei ole vastannut STT:n yhteydenottoihin.
Britannian hallitus kertoi viime viikolla asettavansa muun muassa Teboilin omistavan venäläisen öljyjätin Lukoilin pakotelistalle.
STT ei ole saanut suoraa vahvistusta, että polttoainetoimitusten keskeytys johtuisi pakotepäätöksestä.
– Olemme tietoisia näistä sanktioista. Asia on monimutkainen, ja selvitämme mahdollisia vaikutuksia Nesteen toimintaan, Nesteen viestintäjohtaja Maula viestitti keskiviikkona.
Kun Venäjä aloitti helmikuussa 2022 täysimittaisen hyökkäyssodan Ukrainassa, venäläisomisteiseen Teboiliin kohdistui Suomessa laajoja boikotteja.
Tavallisten autoilijoiden lisäksi esimerkiksi monet viranomaiset ja yhteistyökumppanit lopettivat yhteistyön Teboilin kanssa.