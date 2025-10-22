Juuri nyt Avaa

Tavallisten autoilijoiden lisäksi esimerkiksi monet viranomaiset ja yhteistyökumppanit lopettivat yhteistyön Teboilin kanssa.

– Olemme tietoisia näistä sanktioista. Asia on monimutkainen, ja selvitämme mahdollisia vaikutuksia Nesteen toimintaan, Nesteen viestintäjohtaja Maula viestitti keskiviikkona.

STT ei ole saanut suoraa vahvistusta, että polttoainetoimitusten keskeytys johtuisi pakotepäätöksestä.

STT on yrittänyt perjantaista asti tavoittaa Teboilin vastuuhenkilöitä, mutta kukaan heistä ei ole vastannut STT:n yhteydenottoihin.

Nesteen viestintäjohtaja Hanna Maula sanoi STT:lle, että yhtiö ei kommentoi asiakassuhteisiin liittyviä asioita.

STT:n mukaan Neste ei enää toimita polttoainetta Teboil-huoltoasemille.

Epäselvä tilanne

Pakotteet saattavat vaikuttaa myös EU:n alueella, työ- ja elinkeinoministeriön energiaosaston ylijohtaja Riku Huttunen sanoi STT:lle tiistaina. Hän kommentoi asiaa yleisellä tasolla.

– Korostaisin sitä, että tilanne ei ole selvä, koska kyseessä on kolmannen maan pakote. Olisi aivan toinen asia, jos EU:lla olisi tällainen pakote käytössä.

Teboil on hankkinut polttoaineensa pääosin Nesteeltä. Helmikuussa 2022 heti sodan alun jälkeen Teboil sanoi STT:lle, että se hankkii polttoaineensa Nesteeltä Porvoosta ja Länsi-Euroopasta.

Jos Britannian asettamat pakotteet ovat vaikuttaneet Nesteen toimintaan, liittyy se siihen, kuinka pankit ja rahalaitokset suhtautuvat pakotteisiin, Huttunen arvioi.

– Meillä ei ole asiasta täsmällisempää tietoa, mutta toki varaudumme erilaisiin tilanteisiin. Oli miten tahansa, Suomen polttoaineen huoltovarmuuden osalta tästä ei pitäisi syntyä ongelmaa, Huttunen sanoo.