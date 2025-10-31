Itä- ja Pohjois-Suomeen on SKAL:in mukaan vaara syntyä tankkauspisteiden katvealueita, jos Teboilin toiminta loppuu.

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n toimitusjohtaja Anssi Kujala sanoo, että järjestö on huolissaan raskaan kaluston tankkauspisteiden riittävyydestä, ovat ne sitten kylmiä asemia tai palveluasemia.

Pakotteiden alaisella Teboililla on toiseksi suurin diesel-asemien verkosto Suomessa, Kujala huomauttaa.

Hän kertoo, että SKAL on toissa vuonna selvittänyt ensimmäisen kerran raskaan kaluston polttoainejakeluverkoston harventumista.

Tuolloin selvisi, että harventuminen aiheuttaisi paikallisia häiriöitä polttoainejakelussa Itä- ja Pohjois-Suomessa. SKAL teki hiljattain uuden kartoituksen, joka valmistui torstaina.

– Jos tämän pakoteyhtiön toiminta Suomessa loppuisi ja ne asemat jäisivät ilman ylläpitäjää, 85 prosentille tankkauspisteistä löytyy kyllä suhteellisen läheltä korvaava toisen yhtiön tankkauspiste. Noin 15 prosentissa tankkauspisteistä on vaarana sellaisen katvealueen syntyminen, että se paikallisesti ja alueellisesti aiheuttaa reittien uudelleen suunnittelun.

Kujala huomauttaa, että häiriötilanne aiheuttaa lisää kustannuksia kuljetusalalle ja viime kädessä koko elinkeinoelämälle.

