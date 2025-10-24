Elinkeinoministeri Sakari Puiston (ps.) mukaan polttoainetoimitusten mahdollinen keskeyttäminen Teboileille asettaa ketjun yrittäjät ja työntekijät vaikeaan asemaan.
Huoltoasemaketju Teboil päätyi tällä viikolla osalliseksi kansainvälisen politiikan kiemuroita, kun Yhdysvallat kertoi asettavansa pakotteita venäläisille öljyjäteille Rosneftille ja Lukoilille, joista viimeksi mainittu omistaa myös Suomessa toimivan Teboilin.
Ministeri Sakari Puisto arvelee MTV Uutisille, että mahdollinen jakelun keskeytys Teboil-asemille ei vaarantaisi huoltovarmuutta, vaikka Teboilin osuus Suomen jakeluasemaverkostosta on huomattava.
Pääministeri Petteri Orpo kertoi tänään Maaseudun tulevaisuudelle, että jos ongelmia joillain alueilla tulee, niistä huolehditaan.
Teboilin asemia on noin 400, mikä on noin viidesosa kaikista asemista.
Työpaikkojen suhteen toimitaan Puiston mukaan kuten muutoinkin erilaisissa muutostilanteissa.