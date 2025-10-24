Juuri nyt Avaa

Teboilin asemia on noin 400, mikä on noin viidesosa kaikista asemista.

Pääministeri Petteri Orpo kertoi tänään Maaseudun tulevaisuudelle , että jos ongelmia joillain alueilla tulee, niistä huolehditaan.

Ministeri Sakari Puisto arvelee MTV Uutisille, että mahdollinen jakelun keskeytys Teboil-asemille ei vaarantaisi huoltovarmuutta, vaikka Teboilin osuus Suomen jakeluasemaverkostosta on huomattava.

Huoltoasemaketju Teboil päätyi tällä viikolla osalliseksi kansainvälisen politiikan kiemuroita, kun Yhdysvallat kertoi asettavansa pakotteita venäläisille öljyjäteille Rosneftille ja Lukoilille, joista viimeksi mainittu omistaa myös Suomessa toimivan Teboilin.

Elinkeinoministeri Sakari Puiston (ps.) mukaan polttoainetoimitusten mahdollinen keskeyttäminen Teboileille asettaa ketjun yrittäjät ja työntekijät vaikeaan asemaan.

Elinkeinoministeri: Hallitus ei valmistele erillistä apua Teboil-yrittäjille.

Elinkeinoministeri: Hallitus ei valmistele erillistä apua Teboil-yrittäjille.

– Lähtökohta on se, että jos tulee suurempia vaikutuksia alueellisesti tai valtakunnallisesti, toimitaan samojen sääntöjen mukaan kuin ennenkin näissä niin kutsutuissa äkillisissä rakennemuutostilanteissa, Puisto kommentoi MTV Uutisille.

– Mikäli tulee alueellisesti merkittävämpiä vaikutuksia, esimerkiksi työnvälitykseen liittyvä tuki tulee kysymykseen, että saadaan ikään kuin tilannetta hallintaan. Tällä hetkellä sellaisesta ei ole vielä päätetty tai aloitettu.