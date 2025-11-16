Juuri nyt Avaa

AP:n uutisen mukaan Stubb sanoo presidentti Trumpin tehneen "erinomaista työtä" asettaessaan Lukoilille ja Rosneft-yhtiöille pakotteita lokakuussa.

Yhdysvallat kertoi lokakuun lopussa asettavansa pakotteita venäläisille Lukoil- ja Rosneft-yrityksille.

Stubb kuitenkin toteaa haastattelussa, että lisää on tehtävä, jotta Ukrainalla on kapasiteettia iskeä Venäjän sotilas- ja puolustusteollisuuteen.

Jutussa nostetaan esiin myös se, että Yhdysvallat ei antanut Ukrainalle haluttuja Tomahawk-ohjuksia, joilla Ukraina voisi iskeä pidemmälle Venäjälle.

Zelenskyin toimittava nopeasti

Ukrainan oikeus- ja energiaministerit jättivät keskiviikkona eronpyyntönsä skandaalin vuoksi.

Stubbin mukaan Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin on toimittava nopeasti, ja että skandaali pelaa Venäjän käsiin.

AP:n mukaan samassa yhteydessä hän kehottaa eurooppalaisia johtajia tukemaan Kiovaa.

Tulitaukoa tai rauhanneuvottelujen alkamista Ukrainassa hän ei pidä kovin todennäköisenä.