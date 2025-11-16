Tasavallan presidentti Alexander Stubb kommentoi uutistoimisto AP:lle myös Ukrainan korruptioskandaalia.
Suomen tasavallan presidentti Alexander Stubb kehuu uutistoimisto AP:n haastattelussa Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin asettamia venäläisöljy-yhtiöiden pakotteita.
Yhdysvallat kertoi lokakuun lopussa asettavansa pakotteita venäläisille Lukoil- ja Rosneft-yrityksille.
AP:n uutisen mukaan Stubb sanoo presidentti Trumpin tehneen "erinomaista työtä" asettaessaan Lukoilille ja Rosneft-yhtiöille pakotteita lokakuussa.
Yhdysvaltain pakotepäätöksessä määrätty kuukauden siirtymäaika päättyy 21. marraskuuta, mutta Yhdysvallat juuri pidensi määräaikaa joulukuun puoleenväliin saakka.
Lukoil omistaa muun muassa Suomen Teboilin.