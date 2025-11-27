Jääkiekon SM-liigan osakkaat, eli seurat, päättävät sarjan tulevaisuudesta tänä iltana yhtiökokouksessa. Vaihtoehtoja on useita. MTV Urheilu listasi Suomi-kiekon historiallisen päivän skenaariot yhteen nippuun.

Sarjamuotoa koskeviin muutoksiin tarvitaan kahden kolmasosan enemmistö. Liiga-seuroja on 16, mutta koska Kiekko-Espoon liigaosakkeen maksu on vaiheessa, ei se ole vielä äänioikeutettu. Mikä tahansa muutos menisi läpi, jos sen puolesta äänestää 10 seuraa.

Käänteisesti tilanne on se, että vain kuusi seuraa pystyy torppaamaan minkä tahansa vaihtoehdon. On täysin mahdollista, että seurat eivät saa minkäänlaista päätöstä aikaiseksi.

Illan kabinetti-istuntoa voidaan pitää poikkeuksellisen merkittävänä koko SM-liigan historiassa. Nyt on mahdollisuus muutokseen, jollaista ei ole sarjan 50-vuotisella taipaleella aiemmin nähty.

Historiallisuutta tihkuva yhtiökokous alkaa tänään klo 18. SM-liiga kertoo mahdollisista päätöksistä aikaisintaan klo 21. Lehdistötilaisuuden alku voi kuitenkin venyä.

MTV Katsomo näyttää tilaisuuden suorana lähetyksenä. Mahdollisista tehdyistä ratkaisuista kertovat SM-liigan puheenjohtaja Jyrki Seppä ja toimitusjohtaja Mikko Pulkkinen.

Pressitilaisuuden ympärille rakentuu MTV Urheilun studiolähetys, jossa Teemu Niikko ja Karri Kivi perkaavat tiedonannon annin heti tuoreeltaan.

Vaihtoehtojen buffetti

12+10-malli