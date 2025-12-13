Jääkiekon SM-liigassa Lahden Pelicans otti jo kuudennen peräkkäisen voittonsa kukistamalla vieraskaukalossa Kiekko-Espoon maalein 3-2. Ottelun toisessa erässä tunteet kävivät lämpöisinä ja tappelun myötä nähtiin kaksi suihkutuomiota.
Suihkuun toisen erän lopussa passitettiin Pelicansin Konsta Hirvonen ja Kiekko-Espoon Joni Jurmo. Pelicans johti tässä vaiheessa ottelua 3-2, jotka olivat myös loppunumerot.
Pelicans on nyt voittanut kuudesta edellisestä pelistään viisi. Kiekko-Espoolla vastaava saldo on kaksi voittoa kuudesta ottelusta. Lahtelaiset ovat sijalla 11 ja Kiekko-Espoo on kahdeksantena.
Katso tilanne pääkuvan videolta.