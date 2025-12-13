Lukko on tällä hetkellä kotimaisen jääkiekkoliigan kovavireisin joukkue. Raumalaismiehistö otti kuudennen peräkkäisen voittonsa, kun se kaatoi kotijäällään satakuntalaisen paikallisvastustajansa Porin Ässät 8–3.
Sitten alkukauden huimasti piristynyt Lukko-hyökkääjä Antti Saarela teki kotijoukkueelle kaksi maalia. Lukko oli peitonnut Ässät edellisen päivän paikalliskamppailussa 5–1, joten kahden ottelun saldoksi jäi Lukolle 13–4.
Liigaa syyskaudella pitkään johtaneen Ässien kurssi on kääntynyt: porilaisjoukkue on hävinnyt kahdeksasta viime ottelustaan kuusi. Ässät on maalieron turvin kuitenkin yhä sarjan kakkosena.
Liigaa johtava Tappara haali kahdeksannen voittonsa yhdeksään viime otteluun, kun se kukisti vieraissa TPS:n 5–3. Tapparan Oiva Keskinen iski kaksi maalia.