Petteri Sihvonen mylläisi SM-liigaa kovalla kädellä, moni nykyseura porrasta alemmas – "Euroopan kovin lätkäliiga"

Suomalaisen jääkiekkoilun ympärillä on tänäkin talvena käyty yhä voimistuvaa keskustelua siitä, miten kilpailu tulisi maan huippusarjoissa järjestää. Suljetun SM-liigan taru on monien mielestä kuljettu loppuun, ja MTV Urheilun tietojen mukaan Liigakin on alkanut laatia selvitystä uudesta sarjajärjestelmästä. MTV Urheilun asiantuntija Petteri Sihvonen esitti aiemmin oman näkemyksensä. Tällainen Sihvosen malli olisi.