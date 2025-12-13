Jälleen tahmeaa kautta miesten jääkiekkoliigassa pelaava Oulun Kärpät pelasi 136 minuuttia ja 22 sekuntia tekemättä maaliakaan kotipeleissään ennen kuin lauantaina Patrik Virta vihdoin onnistui.

Virta ohjasi puolustaja Kasper Soinin laukauksen maaliin ja vei Kärpät 1–0-johtoon SaiPa-pelin ensimmäisessä erässä.

Kärpät sai peliin hyvän alun, mutta lopputulos oli jälleen tuttu. SaiPan puolustajat Samuli Niinisaari, Santeri Airola ja Brian Kramer käänsivät maaleillaan pelin vierasjoukkueelle ennen kuin Tuomas Salmela tasoitti Kärppien pelatessa ilman maalivahtia. SaiPan 2-2-tasoitus tuli suoraan aloituksesta ja aikaa ei ehtinyt kulua aloituksesta kuin noin sekunnin verran.

4–3-jatkoaikaratkaisun iski SaiPalle huippukautta pelaava Airola. Maali oli erikoinen, sillä Airola pääsi siirtämään kiekon maaliin jatkoajan loppuhetkillä, mutta se tarkastettiin vasta peliajan loputtua. Osuma hyväksyttiin ja näin SaiPalle voitto.

Sarjan toiseksi viimeisenä oleva Kärpät reagoi viikolla pelilliseen tilanteeseensa. Apuvalmentaja Jussi Silander sai lähtöpassit, ja tilalle tuli Kalle Kaskinen, joka sai potkut TPS:n päävalmentajan paikalta vuoden 2019 marraskuussa.

Kärpät oli ammentanut virtaa vaihdoksesta, mutta paljon hävinneeltä joukkueelta puuttuu rentous ratkaisupaikoissa.

Katso ottelun voittomaali pääkuvan videolta. Alla olevalla videolla SaiPan 2-2-tasoitus.