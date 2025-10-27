Jääkiekon kestovaikuttajalla Kalervo Kummolalla riittää ymmärrystä sekä 50 vuoden ikään ehtineelle SM-liigalle että suurempien kiekkoseurojen ideoimalle uudelle jääkiekkosarjalle.
Tapparan entisen puheenjohtajan Heikki Penttilän ja hänen yrityksensä Causabonin nimissä lähetetyn tiedotteen mukaan joukko kotimaisia liigaseuroja on halukas perustamaan Suomeen uuden miesten jääkiekkosarjan.
Nykyinen liiga on Kummolan lapsi. Kun jääkiekon SM-sarjasta tuli 1975 SM-liiga, Kummola astui vasta perustetun sarjan johtoon.
Jos uusi liiga syntyy, se on kotimaisessa sarjajääkiekossa suurin mullistus sitten SM-liigan syntymän.
– On varmaan tultu jonkin tien päähän, Kummola miettii joidenkin seurojen halua erkaantua Liigasta.
– Ymmärrän molempia osapuolia. Toisaalta jotkut ovat varmaan kyllästyneet, kun tärkeitä päätöksiä on lykätty, hän pohtii.
Liigassa päätöksenteko on kankeaa, koska tärkeiden päätösten toteutuminen on seuraosakkaiden määräenemmistösäännön armoilla.