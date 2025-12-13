Torstaina alkulämmöiltä sivuun tippunut Patrik Bartosak ei ole Pelicansin kokoonpanossa, kun joukkue kohtaa tänään vieraissa Kiekko-Espoon.
Bartosak jätti torstaina Sport-ottelun alkulämmöt kesken. Hänet oli nimetty aloittavaksi maalivahdiksi, mutta tilalle hyppäsi nopealla aikataululla Zachary Edmond.
Tänään Pelicans kohtaa K-Espoon, eikä Bartosak ole ollenkaan kokoonpanossa. Edmond jatkaa aloittavana, kun luukulle taas on komennettu Frantisek Poletin.
Lahtelaisten urheilujohtaja Janne Laukkanen kertoi perjantaina MTV Urheilulle, ettei Bartosakin tilanteen pitäisi olla "iso asia".
32-vuotias Bartosak on pelannut häikäisevän alkukauden. Häntä voidaan pitää syyssesongin parhaana kassarina.
Tshekkitorjuja on aloittanut 21 ottelua, joissa päästettyjen maalien keskiarvo on 1,86. Se on Liigan paras lukema. Nollapelejä hänellä on jo kuusi. Listan seuraavalla maalivahdilla niitä on vasta kolme.
Bartosakin otteiden laatua korostaa edessä pelanneen joukkueen suorittaminen. Pelicansin alkukausi oli heikko, mutta se on saanut hiljalleen juonesta kiinni. Tällä haavaa nippu on runkosarjassa sijalla 12.
