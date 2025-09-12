Yleisurheilun MM-kilpailut Tokiossa ovat täynnä supertähtiä. MTV Urheilun asiantuntija Tommi Evilä nosti heistä esiin kolme, joita kannattaa seurata.

Tokion MM-kisojen päiväkohtaisen ohjelman ja suomalaisurheilijat näet tästä linkistä.

Femke Bol, Hollanti

400 metrin aidat (alkuerät 15.9., välierät 17.9., loppukilpailu 19.9.)

– Femke Bol pitää nostaa tässä kohtaa. Ollut 2020-luvulla aika lailla kova. Taitaa olla kolme tappiota ja ne on kaikki arvokisoista. Silloin keskipallilla on ollut aina se kova kryptoniitti Sydney McLoughlin-Levrone, joka nyt on poissa.

– Käsittämättömän kova urheilija. Aina pienille ihmeille on tilaa, mutta mahdollisuudet, että sellainen napsahtaisi nyt Tokiossa ovat seitin ohuet. Femke tulee varmasti juoksemaan lujaa.

– Totta kai tulee haastoa, on se sitten Dalilah Muhammad tai Anna Cockrell, mutta kyllä tässä on yksi kisojen ylivoimaisimmista voittajasuosikeista. On heitä muitakin, mutta Femke on ollut niin suvereeni 2020-luvun, ja nyt kun se kryptoniitti on pois, odotan Femkeltä paljon.

Armand Duplantis, Ruotsi

4:29 Armand Duplantis teki jälleen ME:n – uusi lukema 629.

Seiväshyppy (karsinta 13.9., loppukilpailu 15.9.)

– Kyllä "Mondo" Duplantis pitää nostaa.

– (Serhi) Bubka vei kuudet kisat putkeen, se oli aika hurja, sieltä vuodesta 1983 vuoteen 1997. Mutta kyllä Mondo on ylivoimainen. Hän on yhtä ylivoimainen ykkönen kuin Emmanuel Manolo Karalis on kakkonen. Tässä lajissa on sellainen tilanne, että aika paljon saa tapahtua, mikäli Mondo ei tätä geimiä vie.

– On ehdottomasti sellainen, joka kiinnostaa ja herättää, uuh aah.

Karsten Warholm, Norja

400 metrin aidat (alkuerät 15.9., välierät 17.9., loppukilpailu 19.9.)

– Miten viime vuosi loppui, ja kaveri on siitä koutsinsa Leifin (Leif Olav Alnes) kanssa jälleen kerran katsonut, mitä voidaan parantaa. Pikkaisen parannetaan juttuja. 300 metrin aidoissa oli alkukaudesta hirveätä hurjastelua. Sitten tuli vähän, että kulkeeko 400, ja kyllä muuten kulkee. Tuli uran toiseksi nopein aika.

– Varmasti Rai Benjaminin ja Alison Dos Santosin kanssa tullaan näkemään huikea trio ja melkoinen kisa, mutta kyllä odotan, että viikinki on valmiina tekemään mitä tahansa, mitä siihen voittoon tarvitaan.

– Tekeminen on ollut todella varmalla pohjalla. Se on ollut hyvin hallittua. Varsinkin näissä viimeisissä kilpailuissa. Lähtee varmasti itseluottamusta puhkuen Tokioon.