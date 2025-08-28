Karsten Warholm kiroili suomeksi – syynä Antero Mertaranta

Antero Mertaranta haastatteli Karsten Warholmia Zürichissä ennen tämän illan Timanttiliigan kilpailua. Haastattelun lopuksi nähtiin hauska tilanne, kun Mertaranta sai Warholmista ulos kirosanoja suomen kielellä.

Katso Warholmin haastattelu jutun ylälaidan videolta.

Norjalainen 400 metrin aitojen maailmanennätysmies Warholm on tällä kaudella juossut matkan hurjaan tulokseen 46,28, mikä on hänen kautta aikojen toiseksi paras juoksunsa. Tulos synti Puolassa noin pari viikkoa sitten.

– Se antoi paljon vastauksia. Harjoittelin sitä ennen kaksi kuukautta keskellä kautta. Oli mahtavaa nähdä, missä mennään, sillä harjoittelu on mennyt todella hyvin, Warholm sanoo.

Aika ei ole kuin 0,34 sekuntia hänen omaa maailmanennätystään hitaampi. Warholm paukutti maailmanennätyksen tiskiin Tokiossa neljä vuotta sitten, eikä hän ole päässyt sen lähelle viime vuosina.

– Se on mahdollista rikkoa. Jos se en ole minä niin sitten varmasti joku muu rikkoo sen. Toivon pystyväni rikkomaan, Puolan kisa viittaa siihen suuntaan, että se on mahdollista, Warholm pohtii.

Norjalainen juoksi aikanaan maailmanennätyksen radalta kuusi. Se on hänelle poikkeuksellista, sillä Timanttiliigassa hän juoksee lähes poikkeuksetta radalla seitsemän. Tapa alkoi valmentajan ideasta, jonka mukaan seitsemännen radan loiva kaarre rasittaa kehoa vähemmän.

– Siellä pääsee myös vähän tuulilta pakoon stadionilla. Aina kun harjoittelen, juoksen seiskarataa ja niin myös kilpailuissa. Minä vain tykkään siitä, siinä on taikaa, Warholm kertoo.

Warholm myös ennakoi, minkä ajan hän voisi juosta Zürichin Timanttiliigan finaaleissa. Norjalaisen ennakoinnin voi katsoa jutun videolta. Videon lopusta voi myös katsoa hauskan tilanteen, kun haastattelijana toimiva Antero Mertaranta saa norjalaisesta irti suomenkielistä kiroilua.

Lähetys Timanttiliigan finaalien toisesta päivästä käynnistyy tänään MTV Katsomossa klo 19.25. Yksittäisten lajien erikoislähetykset alkavat jo aikasemmin.