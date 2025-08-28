Armand Duplantis hämmästytti kalajokisen Klaaran, 17, toistamiseen: "Ilman muuta teen"

Seiväshyppääjä Klaara Kivistön kolme vuotta sitten Armand Duplantisille tekemä rannekoru on ollut mukana useassa ME-tuloksessa.

17-vuotias Klaara Kivistö kertoo harrastaneensa seiväshyppyä aivan pienestä asti. Sitä kautta heräsi kiinnostus myös lajin ehdottomaan ykköstähteen, ruotsalaiseen Armand Duplantisiin.

– Kun hän teki ensimmäisiä ME-tuloksiaan joskus vuonna 2020, olin jo silloin, että vau. Hän on sellainen urheilija, jota katson kunnioituksella ylöspäin, Kivistö alustaa.

Idea tehdä seivästähdelle rannekoru syntyi ennen vuoden 2022 Ruotsi-maaottelun alla. Kivistöllä oli mahdollisuus tavata Duplantis yleisötilaisuudessa, joten hän päätti käyttää tilaisuuden hyödyksi.

– En ole kenellekään muulle urheilijalle tehnyt koruja tai muuta, että se olisi mikään isompi juttu ollut missään vaiheessa. Ajattelin vaan, että kerrankin kun hänet pääsee näkemään, voisin antaa hänelle korun. Sitten se voisi olla hienoa, jos näkisi vaikka telkkarissa hänen käyttävän sitä.

Kivistö teki korut Duplantisille sekä hänen kihlatulleen Desire Inglanderille.

– Ajattelin, että hän (Desire) on kuitenkin niin paljon hänen elämässään, että tein huvikseen hänellekin yhden. Siitä se lähti. Ei siinä mitään sen erityisempää syytä ollut taustalla, Kivistö taustoittaa.

”Tajusin heti”

Kivistö sanoo, että on tuntunut hämmentävältä, kun Duplantis on hypännyt uusiin ME-korkeuksiin hänen tekemä koru ranteessa.

– En ajatellut, että hän tulisi edes ikinä käyttämäänkään koko korua. Silloin kun annoin korun, ajattelin, etten ainakaan menetä mitään. Nyt kun kolmen vuoden jälkeen huomasin korun hänen ranteessaan, olin ihan, että mitä ihmettä.

– Kun näin Duplantisin TV-kuvissa, ei ollut epäilystäkään, että se olisi ollut jonkun muun tekemä koru. Tajusin heti, että se oli se minun tekemäni.

Kivistö myöntää, että korun saama huomio on yllättänyt positiivisesti.

– Tässä on tullut koko ajan lisää juttuja. Ensin havaitsin sen itse telkkarista, sitten huomasin hänen Instagram-kuvistaan, että Duplantis käyttää korua myös vapaa-ajallaan. Se, että hän on tehnyt ME-tuloksia kyseinen koru kädessään, on kyllä todella siistiä.

Zürichissä Timanttiliigan finaalitapahtuman yhteydessä Duplantisilta kysyttiin korusta ja ruotsalaistähti kertoi tarvitsevansa uuden. Kivistö sanoo, että hän on ilman muuta valmis tekemään sellaisen.

– En tiedä tarkoittiko, että hän haluaa uuden samanlaisen vai kokonaan uuden. Sen takia ajattelin, teen hänellä kaksi korua. Mutta totta kai teen, Kivistö naurahtaa.

– Suoraa yhteyttä Duplantisiin ei ole vielä, mutta Aftonbladetin toimittaja sanoi antaneensa minun tietoni Duplantisin managerille. Vielä ei ole tullut viestiä, mutta katsotaan nyt syksymmällä, kun Tokion MM-kisat ovat ohi.

Vastalahja tulossa

Samassa yhteydessä Duplantis sanoi, että hänen täytyy myös antaa vastalahja.

– Vastasin ruotsalaistoimittajalle, ettei minulla ole mitään erityistä toivetta, mitä ehdottomasti haluaisin. Tietysti jonkin erityinen, sellainen, mitä ei ihan jokainen voi saada. Joku, minkä tulisi muistamaan. Mutta jo pelkästään idea siitä, että saa jotain takaisin on jo mahtavaa, Kivistö hymyilee.

Kivistön oma seiväshyppyuralle kuuluu hyvää, vaikka tämä kesä olikin vaikea. Kesällä 2024 hän voitti 16-vuotiaiden SM-kultaa ja pääsi edustamaan nuorten Suomi–Ruotsi-maaotteluun.

– Tänä kesänä ei oikein lähtenyt ja oli vähän kaikenlaista ongelmia, mutta olen kuitenkin pysynyt terveenä. Vaikka hyppäämisessä olikin haasteita, on ollut kivaa ja motivaatio on korkealla. Odotan jo kovasti hallikautta, Kivistö kertoo.

– Voisihan se vastalahja olla vaikka henkilökohtaista hyppyvalmennusta, hän naurahtaa.